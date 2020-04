Maroon 5 y su nueva fecha en Colombia: marzo 9 de 2021

Redacción música

Luego de un arduo proceso para lograr reprogramar la gira de Maroon 5, Tour 2020, Ocesa Colombia informa que la presentación de la banda multiplátino, ganadora de tres premios Grammy, se realizará el 9 de marzo de 2021, en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. (Le puede interesar: Festival de Viña del Mar sigue adelante con edición 2020 y confirma a Maroon 5)

Maroon 5 se destaca no solo como una de las bandas más perdurables de la música pop, sino también como uno de los actos más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda universalmente reconocida de Los Ángeles ha vendido más de 56 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países. (Recuerde: Por alerta de coronavirus, Maroon 5 no se presentará este sábado en Bogotá)

La agrupación se ganó a los fanáticos y críticos por igual con el sonido híbrido de rock / R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane y su producción doble platino, It Won't be Soon Before Long. Maroon V lanzó álbumes de estudio como Hands All Over, que incluía los himnos Moves Like Jagger y Overexposed.

El quinto registro de estudio de la banda, V, debutó en el N° 1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos N° 1 Maps, Animals y Sugar, ayudando al grupo a establecer un récord para la mayoría de los N° 1 de una agrupación en el top 40 en 20 años de historia de la tabla, con 9 en total. (Además: Maroon 5 anuncia concierto en Bogotá para 2020)

El video musical del sencillo Sugar nominado al Grammy ha registrado un récord de más de 2 mil millones de visitas hasta la fecha. Maroon 5 lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, a finales de 2017 a través de 222 / Interscope. El disco presenta el sencillo global "Girls Like You", ft. Cardi B, que alcanzó el Nº 1 en el Top 40, el Nº 1 en Adult Pop, el número 1 en el Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. Esta canción, además, escaló a la posición #1 en iTunes y Spotify, al mismo tiempo que acumuló más de 818 millones de reproducciones en Spotify y más de 2.2 mil millones de visitas de YouTube.

Las canciones del grupo acumularon 8,58 mil millones de interacciones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música de Maroon 5. Adam Levine y la banda tocaron en más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.

Sobre el concierto en Colombia

Las entradas adquiridas para ver a Maroon 5 podrán ser utilizadas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios.

Teniendo en cuenta que por las medidas gubernamentales, expedidas para contener la emergencia sanitaria que desencadenó el COVID-19, se impidió la realización del evento a tan solo 2 días de la fecha programada aun contando con todo el montaje para el desarrollo del show, configurándose para este caso una fuerza mayor, por lo cual no aplicará reembolso de dinero.

Las entradas están disponibles para la venta a través de www.eticket.co