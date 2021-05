Martin Garrix, con Bono y The Edge presentan “We are the people”

Después de un año manteniendo el secreto, los artistas por fin revelan la canción oficial de la UEFA EURO 2020. Además está acompañada de un video protagonizado por los mismos cantantes.

Sony Music Netherlands anuncia hoy el lanzamiento de la canción oficial de la UEFA EURO 2020 “We Are The People” de Martin Garrix, con Bono y The Edge.

Después de más de un año de anticipación y tener que mantener esto en secreto, la pista ahora está disponible para transmitir y descargar a través de todos los proveedores de servicios digitales. La canción está acompañada de un video musical oficial protagonizado por los tres artistas. Las imágenes funcionan en sinergia con la canción y juntas crean una historia edificante e inspiradora.

Con la pista en desarrollo durante tres años, Garrix sintió desde las primeras etapas del proceso creativo que la voz de Bono encajaría perfectamente en “We Are the People”. Su visión se hizo realidad cuando tanto Bono como su compañero de banda de U2, The Edge, aceptaron aparecer en la canción. La colaboración evolucionó aún más con Bono escribiendo las letras y creando melodías y The Edge agregando los principales riffs de guitarra, lo que resultó en una combinación perfecta de los sonidos característicos de todos los artistas.

Martin Garrix: “Crear la música para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo junto con Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble. ¡Estoy muy orgulloso de lo que hicimos juntos y emocionado de finalmente compartirlo con el mundo! "

“We Are The People” espera reflejar la positividad, la esperanza y la determinación necesarias para que cualquier equipo tenga éxito, además de ofrecer una sensación de unión que se ajusta al tema de la UEFA EURO 2020: Unidad. Por primera vez en la historia de la EURO, el torneo se juega en todo el continente, lo que mostrará el tema principal de la unidad en todas partes.

Junto a la pista oficial, Garrix también ha producido el paro oficial y retransmitido la música del torneo. Lanzada en su cumpleaños número 25, la canción es un testimonio de su impresionante marcha a través de las filas de la industria de la música hasta ahora. Todos los campeonatos de la EURO de la UEFA desde 1992 han tenido una canción oficial con artistas como Nelly Furtado, Simply Red y Enrique Iglesias como banda sonora del torneo en el pasado.

“La larga espera casi ha terminado y estamos encantados de presentar oficialmente la canción oficial de la UEFA EURO 2020 ‘We Are The People’, que presenta a algunos de los artistas más famosos del mundo como Martin Garrix, Bono y The Edge”, dijo el departamento de marketing de la UEFA. director Guy-Laurent Epstein.