Martina La Peligrosa lanzó ‘Caribeña’: “Buscar la raíz es el mejor camino”

“Este es un disco muy yo, que habla de quien he sido durante todo este camino”. Foto: Paola España Comunicaciones

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cantautora, que no lanzaba un trabajo completo desde el 2017, disfrutó de principio a fin la creación de este álbum, que consta de once temas y hace un recorrido musical desde la champeta, el merengue y por supuesto, la cumbia, hasta la electrónica y el afro beat. Todo en ella está lleno de color y de alegría. Está feliz con la realidad de este homenaje a sus raíces.

Martina La Peligrosa: “Aquí nació ‘Caribeña’”

¿Cómo nació “Caribeña”?

“Es un disco muy especial por muchas cosas. Primero, nació aquí en mi casa, nació después de hacer ”Soy", la primera canción, que nos invitó a hacer un disco, como que ‘esto no se puede quedar en una sola canción, hay que seguir diciendo más’. Fue el reencuentro con Jairo (Barón, su productor), con quien, desde “Alma mía”, no había hecho más música. Llega este disco en un momento de plenitud en mi vida. Nace de ese sentimiento de paz, de estar plena, llena de amor, y así mismo quisimos que fueran las letras del disco. Queríamos que estuviera cargado de mucha alegría por vivir, porque sentimos y hablo en nombre de Jairo, el mío y el de todos los involucrados, que la música siempre ha sido este bálsamo que alivia los dolores del mundo".

¿Por qué escogió el tambor?

“Si algo representa la música caribe es precisamente estos tambores. Pensé mucho en el bullerengue, que es un ritmo que nace, además, en el corazón de Córdoba, y es un ritmo completamente femenino y es un ritual femenino. Las mujeres se llevaban el tambor solo a un tamborero al monte para cantar, cantarle a sus penas, a sus dolores, y era como un ritual de sanación y me parece tan lindo que el tambor sea ese elemento que los acompañaba con sus voces y dije ‘wow, qué magia tiene el tambor como ese compañero de las voces femeninas. Por ahí fue la idea de que fuera el tambor ese instrumento para iniciar cada canción”.

¿Cuáles son los tres factores determinantes para esa nueva generación del folclor femenino?

“Siento que hay que apelar y buscar hablar de identidad cuando se habla de música folclórica, y que, si bien yo no hago netamente música folclórica, ahí están esas raíces. Siento que hay que tener esa identidad porque hay que sentir un amor profundo por esto para poder mostrárselo al mundo. Hay que ser valiente y hay que atreverse a hacerlo, porque claro, vemos un movimiento que es que es actual y que ha venido pasando en toda la historia de la música, que es como buscar la raíz. Cuando el mundo está saturado de cosas nuevas, llega un momento en el que mirar hacia adentro y buscar la raíz es el mejor camino. Esto no es nuevo para mí, pero sí hay un momento en el que todo el mundo se está volcando. Estoy hablando de Bad Bunny, de Karol G, de todas estas mujeres poderosas en la música que han buscado llevar al mundo las raíces de Latinoamérica, sonidos actuales, pero mezclados con lo profundo. Siento que es importante porque cuando uno se desprende de la raíz se muere. Para mí es fundamental permanecer ahí, anclada a la tierra y a mis raíces con la música que hago"

Adriana Lucía y Martina cantan en ‘Caribeña’

En Çaribeña’, Martina tuvo varias colaboraciones, con Ramón Chicharrón y el español Muerdo, todas muy especiales, pero una especial de su alma: la de Adriana Lucía, su hermana, con quien interpretó ‘No eres bueno para mí’. “Siempre una dicha. Esta canción la escribí y me parece una canción chévere con mucho carácter, que habla de ‘ya sé lo que no es bueno para mí, ya puedo elegir estar bien’. Nada de tristeza es como ‘yo no soy quien te va a cambiar y esto que tú me estás dando no me sirve, chao, me fui’. Es una canción que tiene ese carácter que mi hermana pudo, además con su voz tan única, poner ahí como ese perrenque que tiene la mujer caribe. Yo terminé de escribir y dije: ‘Aquí tiene que estar mi hermana, en esta canción’.