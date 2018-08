Más de 23 mil mujeres asistieron al día del metal en Rock al Parque 2018

Litza Alarcón

El primer día del Festival Rock al Parque es denominado por el público como el día del metal, de la música pesada, de lo más heavy y fuerte del rock and roll. Este sábado 18 de agosto, los asistentes se lucen con sus looks más metachos, las mujeres consiguen una fascinante mezcla entre rudeza y feminidad que las caracteriza e identifica en este género. (Le puede interesar también: ¿Qué hay para escuchar en Rock al Parque 2018?)

En este primer día, la Alcaldía de Bogotá reportó en total 75.175 asistentes. Hablamos con algunas mujeres que asistieron al Parque Simón Bolívar sobre su gusto por este género, el look, cuántos años llevan viviendo el Festival y cómo es su cotidianidad en un mundo mayoritariamente masculino, porque, del total de bogotanos que llegaron al Parque Simón Bolívar, 23.864 era mujeres. (Lea: Tokyo Ska Paradise Orchestra: el ska con marca japonesa)

Eva Useche estudia Negocios Internacionales y está cubriendo el Festival como periodista, oficio que desempeña de forma empírica, para la revista de rock Rugidos Disidentes, allí trabaja desde 2016. Desde los 15 años asiste a Rock al Parque, así que ya lleva una década coleccionando afiches, fotos de bandas y todo lo que identifique esta fiesta del rock. (También: Así se vivió el día del metal en Rock al Parque 2018)

“Vivir el Festival primero desde afuera y ahora poder cubrirlo es como un sueño, sentir los parlantes retumbándome en los oídos y en el corazón es una sensación muy bacana. A las mujeres en el metal nos identifican por la chamarra de cuero, porque vestimos de negro, usamos shorts o faldas con mallas” sobre su pinta afirma: “si te gusta a ti, no importa el resto”.

Entre el público sobresale Carmenza González, tiene 67 años y es la primera vez que asiste al Festival: “vine a acompañar a mi hijo que tiene 35 años, él ha venido toda su vida, quise conocer por qué este festival está tan satanizado por los que no lo conocen”. Ella ya se programó para estar los tres días, es administradora de empresas y está pensionada hace seis años cree que, de ahora en adelante, “mientras tenga vida, voy a acompañarlo. Rock al Parque no es como la gente se lo imagina, me ha gustado mucho”.

Mientras tanto, Andrea Niño, quien ha asistido al evento desde hace una década, afirma que le gusta el metal “porque uno puede desahogar muchas cosas, se encuentran letras parecidas a la realidad, estoy a punto de ver a Masacre y sus letras siempre le ha cantado a la situación del país, del mundo y de la vida”. (Además: Masacre: 30 años de un grito por la justicia)

Andrea Niño dice que en la actualidad las mujeres tienen más espacio y participación, siempre ha disfrutado del metal y no se ha sentido discriminada por su look y su gusto musical.

Carolina Pérez es baterista de la banda Hypoxia, agrupación colombiana radicada en el exterior. “Llevo 20 años tocando y 18 de ellos he vivido en Nueva York, mi carrera la empecé en Bogotá y mi profesor era Marcelo el baterista de La Pestilencia”. A Carolina le gusta lo pesado, lo extremo, lo difícil, el reto, no le gusta lo simple, por eso el rock la identifica.

“Las mujeres rockeras caemos en los estereotipos del look, yo tengo tatuajes, visto de negro, tengo el pelo largo, claro que no todas vestimos así, con los años yo terminé así (risas). Soy una mujer metalera, determinante, me gusta que la gente me acepte como soy en todos los aspectos de mi vida, porque si no me quieren que no estén conmigo y sí me quieren los amaré tres veces más. A diario comparto mi vida artística con cuatro hombres y es súper, ellos me retan mucho porque no hay espacio para debilidad, todos somos fuertes”.

En Bogotá quedan dos días de programación en tres tarimas y 42 grupos que prometen seguir avivando el gusto de las mujeres por Parque Simón Bolívar.