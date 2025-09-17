Massive Attack confirma concierto en Bogotá: fecha, lugar y precio de boletería

Massive Attack. Foto: Cortesía

La legendaria banda británica Massive Attack, pionera del trip hop, confirmó su regreso a Colombia para un único concierto el próximo 5 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá. El anuncio ha despertado gran expectativa entre los fanáticos del género y del grupo, que no se presentaba en el país desde hace varios años.

Fundados en Bristol a finales de los años ochenta, Massive Attack revolucionó la música alternativa con discos como Blue Lines y Mezzanine. Sus shows son reconocidos por la mezcla de beats hipnóticos, atmósferas densas y visuales impactantes con mensajes sociales y políticos. En esta visita, se espera un repertorio que combine clásicos como “Teardrop” y “Angel” con material más reciente, ofreciendo una experiencia inmersiva para miles de asistentes.

Detalles del evento

Fecha: Miércoles, 5 de noviembre de 2025

Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Apertura de puertas: 7:00 p.m.

Inicio del concierto: 9:00 p.m.

Edad mínima: 7 años

Venta oficial: Tuboleta

Precios y ubicaciones de las boletas

La boletería se ha organizado en dos etapas: una preventa para clientes Movistar y una venta general. Los precios, que incluyen el cargo por servicio, son los siguientes:

Tribuna Fan Sur: Etapa 1: $549.000 + $98.000 (servicio) / Etapa 2: $599.000 + $107.000.

Piso 2 (sectores 202-206 y 214-218): $399.000 + $71.300 / $449.000 + $80.200.

Piso 2 (sectores 207-213): $369.000 + $65.900 / $399.000 + $71.300.

Platea (admisión general): $339.000 + $60.600 / $379.000 + $67.700.

Piso 3 (sectores 302-306 y 314-318): $269.000 + $48.100 / $299.000 + $53.400.

Piso 3 (sectores 307-313): $229.000 + $40.900 / $249.000 + $44.500.

Un regreso esperado

El concierto de Massive Attack en Bogotá forma parte de su gira latinoamericana 2025 y es una de las fechas más esperadas del calendario musical del país. Para muchos seguidores, representa una oportunidad de escuchar en vivo a una de las bandas más influyentes de las últimas décadas, mientras que para el público joven será una introducción directa a un sonido que definió una época y sigue influyendo en la música contemporánea.

Con una producción de alto nivel, un repertorio cargado de clásicos y la promesa de un espectáculo audiovisual inmersivo, el regreso de Massive Attack al Movistar Arena promete ser una de las citas imperdibles del año para los amantes de la música en Colombia.