Es nuestra primera canción haciéndole un guiño a lo que también es parte de nuestras raíces en el mundo regional mexicano”, cuenta Pablo Preciado sobre “¿Por Qué No Te Olvido?” la nueva canción de Matisse en la que la agrupación mezcla el pop con el regional mexicano en compañía del artista emergente de regional indie ElArturo.

(Le puede interesar: Juanes recrea su propia versión de “La Bilirrubina”)

“¿Por Qué No Te Olvido?” está causando revuelo entre los seguidores del grupo. Esto a causa de los adelantos en los que se escucha lo que hasta el momento había sido una faceta oculta del grupo. “Los tres somos norteños y crecimos con el regional de nuestros abuelos y nuestros papás. Por eso nos llena de orgullo poder presentarles esto que genuinamente creo que es una propuesta nueva de Matisse, aunque de alguna manera ya estaba ahí y nos identifica también”, agrega Pablo.

Matisse, ElArturo - ¿Por Qué No Te Olvido? (Video Oficial)

(Le recomendamos: Llane presenta su primer concierto en vivo, “Presente y Futuro”)

“Ya la habíamos grabado de diferentes maneras probando varios estilos y producciones, pero simplemente parecía que no le atinábamos”, cuenta Román Torres “Hasta que en unas vacaciones escuche una canción de ElArturo que me encantó. Le escribí luego luego para juntarnos y armar algo, le presentamos ‘¿Por Qué No Te Olvido?’ le dio ese toque que creo que le faltaba. El poder mezclar el pop con el regional fue algo increíble porque además era algo que quizá no nos habíamos dado chance antes”.

Sobre el resultado cuenta Melissa Robles: “Me encantó lo que logramos. Creo que ElArturo le dio un buen giro a lo que habíamos escrito con Julio de Reik y Pambo; además, nos dejó ver eso que siempre había estado en nuestras raíces como compositores. Me gusta que la canción es un poco de un amor que se siente que quedó pausado y que a pesar de todo no puedes olvidar porque nunca cerraste el ciclo. Por eso el coro es como esta repetición que te haces cuando no puedes olvidar a alguien. Como una historia inconclusa”.