Max incluye en sus contenidos documentales y conciertos de Beyoncé, The Weeknd y más

Lady Gaga, Beyoncé, The Weeknd, Elvis, Donna Summer y muchos más artistas llegan con sus presentaciones en vivo. Foto: Cortesía

La plataforma en streaming ahora contará con conciertos y otras producciones que harán cantar y bailar a sus suscriptores al ritmo de las canciones de sus artistas favoritos. Max trae mucho más que ver, y por eso Lady Gaga, Beyoncé, The Weeknd, Elvis, Donna Summer y muchos más artistas llegan con sus presentaciones en vivo.

GAGA: CHROMATICA BALL (2024)

Ante un público de 52,000 personas, la ganadora de 13 premios GRAMMY y del Oscar, Lady Gaga, ofrece una actuación que redefine su carrera en el Dodger Stadium de Los Ángeles durante su gira Chromatica Ball. El concierto inmersivo contiene impresionantes interpretaciones en vivo de algunos de los éxitos más grandes y queridos de Lady Gaga, incluyendo “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance”, “Poker Face”, “Shallow”, “Rain On Me” y, además, un esperado anuncio por parte de la cantante para sus fans.

COUNTRY ES MI NOMBRE: BEYONCÉ Y EL RENACIMIENTO DE NASHVILLE (2024)

Este documental explora el impacto de artistas de alto perfil como Lil Nas X y Beyoncé, quienes están desafiando el status quo de la música country, y cómo los artistas negros en Nashville han estado sentando las bases para esta transformación, luchando por visibilidad.

THE WEEKND – EN VIVO DESDE EL ESTADIO SOFI (2023)

Frente a un público con entradas agotadas en Los Ángeles, The Weeknd acerca a los fans a una actuación íntima especial. Cinematográficamente capturado para llevar a los espectadores al escenario y entre la audiencia, THE WEEKND: EN VIVO DESDE EL ESTADIO SOFI ofrece una vista en primera fila de los emocionantes 95 minutos de setlist del artista, incluyendo éxitos como “Starboy”, “Blinding Lights”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming” y más.

LOVE TO LOVE YOU DONNA SUMMER (2023)

Este documental ofrece un íntimo vistazo a la vida de Donna Summer, la icónica cantante de música disco. A través de entrevistas y material de archivo, los directores Roger Ross Williams y Brooklyn Sudano (hija de Summer) trazan la evolución artística y personal de una de las voces más importantes de los años 70.

ELVIS (2022)

Dirigida por Baz Luhrmann, esta película biográfica explora la vida y la carrera de Elvis Presley, interpretado por Austin Butler. Con Tom Hanks en el papel del Coronel Tom Parker, el filme ofrece una visión detallada de cómo Elvis se convirtió en una leyenda del rock and roll, destacando su influencia cultural y sus luchas personales.

NACE UNA ESTRELLA (2018)

Continuando con la icónica música de Lady Gaga, esta película dirigida por Bradley Cooper, quien es también protagonista junto a la artista, cuenta la emotiva historia de amor entre un músico consagrado y una talentosa cantante en ascenso. Ganadora de un Premio de la Academia a la Mejor canción original por “Shallow”, es una obra que muestra el poder redentor y destructivo de la fama y la música.

THE IDOL (2023)

Creada por Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye y Reza Fahim, esta serie original de HBO sigue a una estrella de la música pop mientras navega por las complejidades y desafíos de la industria musical. Después de que una crisis nerviosa hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ella está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexy de América. Su pasión vuelve a encenderse con Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado.

CADILLAC RECORDS (2008)

Dirigida por Darnell Martin, esta película narra la historia de Chess Records y su influencia en la música moderna. Con actuaciones destacadas de Adrien Brody como Leonard Chess y Beyoncé como Etta James, es una poderosa crónica de cómo una pequeña discográfica de Chicago dio forma al sonido del rock and roll y el blues.

Cada una de estas películas y documentales ofrece una perspectiva única sobre la música y sus protagonistas, desde iconos legendarios hasta talentos contemporáneos