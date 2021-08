Mayden Joven, materializando un sueño sonoro

¿Cuándo empezó a desarrollar su talento artístico?

Mi vida desde siempre ha estado llena del deseo de hacer realidad lo que ahora realizamos desde la música. Soy de Belén, Caquetá, y desde pequeña siempre he estado en todo lo que signifique arte y tener un propósito en nombre de Dios. Siempre bailé en el colegio, al frente de un espejo, amaba hacerlo en público, porque nunca he sentido miedo escénico, más bien me da ansiedad de comerme el mundo. Desde que tengo memoria, me gusta hacer cosas por servir a alguien más: fui personera estudiantil y porrista de liga nacional y esto me impulsó a hacer talleres de teatro e involucrarme con bailarines que me abrieron el espacio para compartir mis primeras tarimas, incluso tuve la oportunidad de bailar fuera del país y así empezó este sueño.

¿Por qué estudió Negocios Internacionales si la música era lo que marcaba su rumbo?

Muchas veces aplacé los semestres de mi carrera universitaria, pero la culminé y me gradué como profesional en Negocios Internacionales. Me encantaba todo lo que esta carrera me enseñaba, pero mi verdadero sueño era cantar y bailar por todos lados, así que el 21 de diciembre de 2019, en vivo desde el Huila, lancé mi primer proyecto musical llamado Taki taki, que tuvo muy buena acogida.

Mayden Joven - Taki TaKi (Video Oficial)

¿Por qué esperó tanto para comenzar oficialmente su vida artística?

Realmente, la música siempre ha estado en todos los aspectos de mi vida y nunca la dejé de lado. Quería esperar el momento en el que me sintiera preparada, como persona y como artista, para hacer mi proyecto con todo el amor y lo que tuviera en mis manos. Quería que todo estuviera organizado para entrar con fuerza a la industria y mantenernos ante tanta competencia, pero, sobre todo, quería gozarme mi proceso y eso estoy haciendo.

Después de haber estudiado Negocios Internacionales, ¿cree que se puede vivir bien de la música?

Yo creo que sí. Trato de hablar con casi todos mis seguidores, de darles a conocer un buen contenido musical y hasta personal, los pongo como parte de mi vida, y pienso que sí se puede vivir de esto, porque es crear empresa. Lo importante es entender que nada es fácil y por eso hay que tener perseverancia, constancia y disciplina para seguir ante cualquier obstáculo. Quiero consolidar mi proyecto también para que me genere rentabilidad y calidad de vida.

¿Para dedicarse a la música contó con el apoyo de su familia y hoy día tiene el respaldo de su pareja para desarrollar su proyecto?

Mi familia está orgullosa de ver cómo hago las cosas en mi vida y solo esperan a que yo sea feliz haciendo lo que me gusta, solo ellos saben la pasión con la que lucho por continuar mi carrera artística. Por ahora, ¡no hay pareja!

Su más reciente lanzamiento es “Te superé”, ¿cómo surgió esta canción?

Te superé fue un proyecto hecho con un gran equipo de trabajo. Mishellel Masterboy, un gran amigo, se encargó de la letra, pues entre los dos ya habíamos definido cuál era la temática que queríamos abordar. Yo siempre he querido argumentar el valor de la mujer y más en este género, así que bajo este concepto nació el sencillo.

¿Cómo ha sido la recepción de “Te superé” y cómo pensó en el concepto del video?

Estoy feliz con el resultado. Viajé a Cali y junto con Kobby se realizó toda la musicalización de la pista, la mezcla y el máster. Después de que escuché el resultado de la canción, pensé que debía tener el mismo nivel en el video, así que me respaldó también un gran equipo y todo fue medido, hasta el más mínimo detalle. Escogimos los vestuarios, diseñamos las escenografías y luego definimos texturas y colores para que se lucieran los bailarines. De ese proceso se encargó mi coreógrafo James Castillo. Por fortuna, todo tuvo un tiempo perfecto y un espacio óptimo.

Te superé - Mayden Joven (Video Oficial)

¿Qué les diría a quienes están empezando en la industria de la música?

Lo único que les puedo decir es que luchen por sus sueños, materialícenlos, no se den por vencidos porque en el nombre de Dios todo es posible.

¿Cuáles son sus proyectos ahora?

Queremos hacer gira por todo el país, si es posible. Además, posicionarnos, cantar en vivo en todos los escenarios, darnos a conocer y, por qué no, realizar una colaboración con un artista muy conocido, pero eso será una sorpresa.