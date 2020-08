Esta nueva canción, un bolero que poco a poco se fusiona con el pop, hace parte del álbum “Compadres”.

“Me haces falta” es la canción que Andrés Cepeda y Fonseca estrenan este viernes en compañía de Llane, antiguo integrante de Piso 21.

Este tema, incluido en el álbum “Compadres”, relata una historia desgarradora sobre un amor que se fue, que se extraña, pero hay que dejar ir.

“Para mi esta canción representa también identidad y recuerdos de infancia. Admiro a Fonseca y Cepeda, crecí oyéndolos y sus canciones me han acompañado en la vida… Cuando recibí la invitación me sentí honrado… feliz… y hoy agradezco continuar cumpliendo esos sueños que tengo en la música. Esta canción en especial muestra lo que soy y me sentí muy cómodo haciendo un “chanteito” pero llevado al pop, que es lo que me representa”, dice Llane. (Puede escuchar: Llane estrenó “Como antes”).

Según los músicos, “Me haces falta” es un bolero que poco a poco se fusiona con el pop, cuando justo la letra habla sobre el aprendizaje que dejó el amor.

La canción fue producida por el ingeniero y mezclador colombiano Mosty, responsable de éxitos como “Ginza” de J Balvin y “Te vi” de Piso 21.

Por su parte, el video fue grabado a la distancia bajo la dirección de Leonardo González. Fonseca y Llane estaban en Miami, mientras que Andrés Cepeda estaba en Bogotá.