“mE RecHaZasTe :(”, Ramón Vega llega con un nuevo sencillo lleno de pop

“mE RecHaZasTe :(” fue producida por Emiusic y escrita por Ramón Vega. Foto: Cortesía: Sony Music

Ramón deja su corazón en esta nueva canción de su próximo álbum “Pa ti :)”, mientras canta acerca de su expareja y el declive de su relación.

Los lanzamientos previos a la salida de su álbum incluyen “eScoRpiÓn” junto a Maciel, “ITA :)” y su canción dancehall “BeSos aL vIEnTo :(.”

Producida por Emiusic y escrita por Ramón Vega, “mE RecHaZasTe :(” es una canción de desamor que fusiona ritmos del pop y sus tradicionales beats urbanos.

Ramón deja entrar a los fans a sus experiencias personales con sus letras mientras se pronuncia sobre su corazón roto. En la canción, el artista reflexiona acerca de todas las cosas que llegó a hacer por su ex y proclama que no rogará más por amor.

“¿Recuerdas tu primer amor? Yo si y no me fue tan bien que digamos, así que decidí escribir esta canción. ‘Me Rechazaste’ es más que solo una canción de reggaetón, es un sentimiento. La creación de esta canción fue una experiencia única para mí mientras reflexionaba acerca de mi primera relación que no tuvo un final feliz. Espero que la gente lo disfrute y no llore tanto como yo lo hice”, señaló el cantautor.

Dirigido por Ronny Xavier y producido por Los Creators, el video oficial de “mE RecHaZasTe :(” enseña a Ramón Vega como nunca se le había visto antes. Grabado en Colombia, ambientado afuera de una modesta casa, el video musical es el video más real y vulnerable de Ramón hasta la fecha.