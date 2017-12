"Me rehúso", la canción más reproducida por los colombianos en Spotify

Redacción música

La plataforma digital Spotify reveló el gusto musical de los colombianos en 2017. J Balvin fue el artista más escuchado, Shakira la artista femenina más reproducida en Latinoamérica, "Me rehúso" de Danny Ocean fue la canción más reproducida y "Fenix", de Nicky Jam, el álbum más escuchado este año.

"En comparación al ranking de 2016, los latinoamericanos predominan este año, desbancando artistas como Drake, Rihanna y Justin Bieber que fueron los más escuchados en el año anterior en el país", informa Spotify.

El ranking de Colombia en cuanto a artistas masculinos más escuchados lo lidera J Balvin, seguido de Ozuna, Nicky Jam, Daddy Yankee y Ed Sheeran, el artista más escuchado a nivel mundial.

Por su parte, Shakira lidera el Top 5 de mujeres más escuchadas. Le siguen Sia, Selena Gómez, Dua Lipa y Rihanna.

"Me rehúso" de Danny Ocean es la canción más escuchada. El top 5 en esta categoría lo completan "Shape of you" de Ed Sheeran, "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee), "El amante" de Nicky Jam y "Otra vez" de Zion y Lennox con J Balvin.



Finalmente, los álbumes más escuchados en Colombia son "Fenix" de Nicky Jam, "Energía" de J Balvin, "÷" de Ed Sheeran, "Manuel Medrano" de Manuel Medrano y "Starboy" de The Weeknd.

En Latinoamérica

J Balvin y Shakira se posicionan en Latinoamérica en el top 5 de artistas más reproducidos en países como Colombia, Argentina, Chile y México.

Shakira es la artista femenina más escuchada en estos países. Por su lado J Balvin, en Colombia y México, se ubica como el artista más escuchado, en Chile se encuentra en la segunda posición y en Argentina en la tercera.

"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, también se encuentra en los puestos más altos. La canción logró conseguir un récord histórico al ser la primera canción latina, con letra en español, en llegar a la primera posición de la lista global de canciones más escuchadas de Spotify y figura en el puesto #3 del ranking global 2017.

Ranking global de Spotify 2017

Ed Sheeran fue el artista más escuchado del mundo con más de 6.300 millones de streams este año, destronando a Drake, que se llevó el primer puesto en 2015 y 2016. De hecho, Drake es el único artista en el top 5 que se mantuvo desde el año pasado, con Ed Sheeran, The Weeknd, Kendrick Lamar y The Chainsmokers, todos nuevos en la lista de los 5 mejores artistas este año.

Top 5 de artistas emergentes

1. Camila Cabello

2. Harry Styles

3. Liam Payne

4. Lil Pump

5. Trippie Redd

Grupos más escuchados

1. Coldplay

2. Imagine Dragons

3. Maroon 5

4. Linkin Park

5. Migos