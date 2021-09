“Me siento bien” la nueva apuesta rockera de Madeiro

Con el objetivo de darle un nuevo aire al rock, el artista y productor Madeiro presenta su nuevo trabajo musical “Me siento bien”, composición inspirada en una vivencia personal como transición entre las malas y las buenas experiencias.

El artista ahonda en las raíces de su propuesta con un concepto de instrumentos característicos de su sonido como el banjo, la mandolina y el resonador. Para la producción musical de este sencillo, el artista de origen barranquillero junto al productor Jose Gaviria, visitaron Nashville, Tennessee, reviviendo en la historia de las melodías tradicionales de la cultura country y enriqueciendo el proceso creativo de “Me siento bien”.

Todos a escuchar mi nueva canción "Me Siento bien"!!!!

“El viaje a Nashville nos dio inspiración musical y reafirmó el sonido que queríamos seguir manteniendo para mi proyecto, el cual logramos consolidar junto a José Gaviria y Toby Tobón” Afirma Madeiro sobre su propuesta sonora.

La producción musical que se realizó en Miami, Florida, inició al mejor estilo de las bandas de rock más representativas del mundo. En un espacio íntimo logrado al transformar un cuarto del hotel en estudio, Madeiro, José Gaviria y Toby Tobón construyeron la idea de la canción que después sería grabada y mezclada en los más importantes estudios de la ciudad del sol.

“Ser productor junto a José y Toby fue espectacular, aprendí mucho de ellos, me guiaron mucho, me apoyaron y no intentaron en ningún momento cambiar mi esencia, para mí es un honor gigante ser productor con ellos de mi propia música” puntualiza el artista.

La propuesta audiovisual del sencillo se filmó en la ciudad de Bogotá, bajó la dirección de Angie Pinzón, quien desarrolló la historia en un concepto onírico, que representa todo el esfuerzo realizado Madeiro en el transcurso de su vida, para llegar hasta este momento de realización y expectativa con su carrera musical.

“Me siento bien” marca una nueva etapa en la carrera del cantautor y productor que además de consolidar su propuesta musical busca poder transmitir a las nuevas generaciones el amor y pasión por el rock and roll.