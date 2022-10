“Me tengo que ir”, ¿la canción que habla sobre un aborto? Esta es su historia real

Adolescent's Orquesta fue un proyecto musical creado por Porfi Baloa, quien hoy tiene 52 años. Foto: Spotify Adolescent's Orquesta

Adolescent’s Orquesta es un proyecto que fue creado por el venezolano Porfi Baloa en 1994, cuando decidió darle forma a la idea musical que desde muy pequeño inundaba su cabeza cuando imitaba en casa al gran Óscar D’León.

La orquesta tiene cuatro producciones discográficas que le han servido para posicionarse como una de las bandas masculinas de salsa más conocidas a nivel Latinoamérica. Sus éxitos, que son parte de la cultura latina, encienden las fiestas, animan las personas y ponen a bailar a más de uno.

Y como pasa con otros artistas, sus canciones también ocultan historias detrás de los compases y el ritmo pegajoso que mueve las fibras.

“Persona Ideal”, más conocida como “Me tengo que ir” es una canción de su álbum “Persona Ideal” lanzado en 1996, que se ha convertido en el centro de atención debido a las teorías que hay sobre su creación. ¿De qué habla esta canción? Esto es lo que se sabe.

¿Cuál es la historia de la canción “Me tengo que ir”?

Varios internautas y fanáticos de la salsa han dejado sus teorías en plataformas digitales. Historias que hablan de aborto y de separaciones amorosas son las principales y las que se han llevado a la discusión sobre si son reales o no.

La primera teoría: historia de un aborto

La historia la narra un hombre quien decide contar que el amor de su vida se va. Su pareja (quien dice: “me tengo que ir”) le escribe algunas cartas explicándole que se va, pero que, además, tenía que abortar.

“Es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida y tristemente me escribió así... me tengo que ir”, dice la letra de la canción, que para muchos significa que la mujer fue obligada a abandonarlo y por ende, a abortar al hijo que estaba esperando.

Alrededor de esta idea se desarrolla el resto de la canción que también muestra la posición del hombre ante la noticia cuando afirma que todo estará bien si “se tiene amor y hay esperanza, cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí”.

La segunda teoría: un amor imposible

Un hombre de pocos recursos y una mujer adinerada se enamoran, pero, debido a su diferencia económica, los papás de la chica deciden separarlos enviándola a ella, a Europa, sin saber que estaba embarazada. “Me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón”, es el verso en el que ella le explica al hombre que la decisión fue por causa de sus padres.

Estando en el viejo continente, la chica da a luz, pero el parto se complica y el doctor debe decidir si salva la vida del niño o de la mujer. La decisión final es salvar la vida del niño que vuelve a los brazos de su papá.

¿Cuál es la historia real?

El mismo Porfi Baloa, autor de esta canción que inicialmente fue una balada, fue quien aclaró las dudas para todos los amantes de la salsa.

En entrevista con el medio mexicano RN 96.5, el cantautor venezolano dijo que la verdadera historia cuenta la historia de un amor imposible debido a la diferencia de clases sociales que tenía la pareja. Fue una historia que se inventó en casa de su mamá y que finalmente habla de irse al cielo.