Metallica presenta “The black album” remasterizado

Metallica conmemora el 30º aniversario de su quinto e icónico álbum titulado “The black album”, con dos lanzamientos históricos, la remasterización de “The Black Álbum” y el disco larga duración “The Metallica Blacklist”.

“The Metallica Blacklist” celebra la influencia duradera de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por la banda y su equipo: con 53 colaboraciones de artistas de todo el planeta, que abarcan una increíblemente y amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más… , cada uno de estos artista contribuye con una interpretación única del las canciones más emblemáticas del legendario.

The Metallica Blacklist (Official Trailer)

¿Qué es “The Black Album”?

“The Black Album”, es uno de los discos de rock más exitosos en ventas y aclamados por la crítica de todos los tiempos. Su lanzamiento en 1991 no sólo proporcionó a Metallica su primer álbum en el número 1 en 10 países, incluyendo una carrera de 4 semanas en el número 1 en los Estados Unidos, sino que su implacable serie de singles : “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” y “Sad But True”, impulsó el ascenso de la banda hasta convertirse en cabeza de cartel en los estadios, y dominar la radio y MTV.

La recepción del álbum por parte de la prensa fue igualmente intensa, y a lo largo de los años pasó de estar entre los 10 primeros puestos de la encuesta nacional de críticos del Village Voice Pazz & Jop de 1991 , para convertirse en una presencia constante en las listas de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone.

El impacto y la relevancia del álbum siguen creciendo, como lo demuestra “The Black Album”. Continúa siendo el álbum más vendido en la historia de NielsenSoundscan, superando a todos los lanzamientos de todos los géneros en los últimos 30 años.

El Remasterizado esta disponible en múltiples configuraciones, incluyendo: un doble LP de vinilo de 180 gramos, un CD estándar y una edición Deluxe de 3 CDs, en formato digital, y una edición limitada en caja de lujo (que contiene el álbum remasterizado en 2LP de 180G, un picture disc, tres LPs en directo, 14 CDs (con mezclas en bruto, maquetas, entrevistas, actuaciones en directo), 6 DVDs (con tomas y vídeos oficiales, actuaciones en directo), un libro de tapa dura de 120 páginas, cuatro láminas de la gira, tres lithos, tres púas de guitarra, un cordón de Metallica, una carpeta con hojas de letras y una tarjeta de descarga).