“Mi Viejo” de Mati Gómez, recoge los consejos de su papá sobre un amor enfermizo

Una canción inspirada en los consejos de amor de su progenitor es presentada para el día del padre, un sencillo que invita a no sufrir por amor.

Luego de lanzarse como artista en un momento que tal vez para el mundo era equivocado, Mati Gómez llegó con su música en plena pandemia a muchas personas y lugares. Tras “Vuelta al mundo”, junto al dúo argentino MYA que salió en febrero, el cantante chileno presenta “Mi Viejo”.

En esta oportunidad, Mati se inspiró junto a sus ‘hermanos’ los HoneyBoos e Ibere- en las palabras de ‘su viejo’ cuando lo vio sufrir por ese primer amor que ha hecho padecer a muchos alguna vez.

Mati Gómez - Mi Viejo (Official Video)

“No sufras por amor, hijo, las mujeres van y vienen como las olas y estás muy joven”. Este consejo aún en la actualidad marca su corazón.

El video fue grabado en Medellín por ADB Films. Mati Gómez, recibió el sello de La Industria Inc. Su tema “Yo no sé” junto a Nicky Jam y Reik, recibió la nominación en la categoría “Remix del año” de los Premios Lo Nuestro 2021. En mayo aceptó la invitación de Kapo, también artista de La Industria Inc., para lanzar “Vuela”.