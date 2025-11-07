Mon Laferte confirmó su regreso a Colombia: fechas, ciudades y más de sus conciertos

La cantante Mon Laferte, de 42 años, anunció con emoción su nueva gira y las paradas que, al menos hasta ahora, tiene programadas. Foto: EFE - Rodrigo Sáez Molina

En días recientes, Mon Laferte compartió en sus redes sociales el cartel actualizado de fechas para la continuación de su gira Femme Fatale, con la que seguirá recorriendo Latinoamérica en 2026. El anuncio generó expectativa entre sus seguidores de la región, especialmente porque la artista venía adelantando que ampliaría el tour.

En ese calendario revelado por la cantante aparecen dos paradas en Colombia, que forman parte del tramo de la gira que pasa de México a Ecuador.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Mon Laferte en Colombia?

En este país, la gira Femme Fatale tendrá dos paradas confirmadas para mayo de 2026. Las fechas aparecieron en el cartel oficial que Mon Laferte publicó recientemente y representan su regreso a los escenarios nacionales tras varios años sin presentaciones propias en el país.

La primera cita será el 7 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, recinto que se ha consolidado como uno de los puntos más activos para conciertos internacionales. Allí iniciará su tramo por Colombia, en un escenario capaz de recibir a más de 14.000 asistentes y que suele agotar entradas con rapidez en este tipo de giras.

Dos días después, el 9 de mayo, Mon Laferte viajará a Medellín para presentarse en La Macarena, un espacio tradicional para eventos musicales y culturales de gran formato. Con esta segunda fecha, la cantante completa su paso por el país antes de continuar hacia Ecuador dentro del recorrido latinoamericano del tour.

Precios y boletas para el concierto de Mon Laferte en Bogotá

Para el show en el Movistar Arena, la organización publicó el esquema de precios y disponibilidad por localidades. La opción más cercana al escenario es la Tribuna Fan Sur, con un valor de 599.000 pesos más 107.000 por servicio. Las primeras filas de Platea oscilan entre 449.000 y 399.000 pesos más cargos, mientras que el resto de Platea se ubica desde 369.000 pesos más servicio.

En los niveles superiores, los precios varían según la etapa de venta. En Piso 2, las boletas van desde 269.000 hasta 359.000 pesos más cargos, dependiendo del bloque y la fase habilitada. En Piso 3, los valores arrancan en 199.000 pesos y pueden llegar a 249.000 pesos más servicio, también sujetos a las etapas de disponibilidad.

La primera fase de compra para el concierto de Mon Laferte será la preventa para clientes Movistar Total, que abrirá el sábado 8 de noviembre a las 10 de la mañana y cerrará el lunes 10 a las 9:59 a.m. Ese mismo día, desde las 10 a.m., iniciará la preventa para clientes de los bancos del Grupo Aval, disponible hasta el miércoles 12 a las 9:59 a.m. La venta para el público general se habilitará el miércoles 12 a las 10 de la mañana, hasta agotar existencias.