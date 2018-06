Monsieur Periné y su "Encanto tropical" en México

Luisa Piñeros *

Durante un año Monsieur Periné estuvo componiendo, grabando y alistando su tercer álbum Encanto tropical. Una vez salió al mercado, el reto fue ponerlo en vivo, trasladar el universo sonoro que sus integrantes construyeron como una filigrana y llevarlo a una puesta en escena que ahora los pondrá a rodar por diferentes ciudades del mundo. La primera parada fue en Ciudad de México y en la noche del 30 de mayo destaparon un álbum arriesgado y ambicioso.

Tras 60 horas de ensayo para montar el show en vivo, finalmente aterrizaron en Plaza Condesa, escenario para unas 2.000 personas y que tenía sold out días antes del concierto.

Y allí aparecieron en escena, uno a uno salieron con el aplauso del público y el mágico fervor que despiertan. Su historia con México es entrañable y eso se siente. "Para nosotros significa nuestra segunda casa. Uno en casa se siente querido, apoyado, amado, con ganas de llevar con orgullo esa historia y contársela al mundo. México es una fuente permanente de amor”, explica Catalina García, minutos después del concierto.

Con la canción Veneno comenzaron una noche en la que le dieron rienda suelta a la imaginación. Monsieur Periné mostró la grandeza de un proceso artístico independiente al que le dedican tiempo y se toman muy en serio. En Encanto tropical se refleja la madurez, los viajes, el mundo que los inspira a componer canciones como Bailar contigo, La tregua, y La sombra que esa noche tuvo como invitado a Leonel García (Sin Bandera).

Sobre ese primer show, Madame Periné dice: “Valieron esas 60 horas de ensayo, valió la pena todo el trabajo previo. Siento una emoción muy brava, a pesar de la ansiedad, de los nervios, nos conectamos con el público y lo disfrutamos. Valió mucho la pena habernos concentrado en sacar la música adelante, la música sin público no existe". Sí, el público fue el alma de esta fiesta llena de trópico, ellos abrazaron cada una de las canciones y más allá del aplauso, lo que reinaba era un enorme gracias por la música.

Con una puesta en escena sólida, conceptualmente íntegra, colorida, viva, la banda dio un paso en firme hacía la creación de una identidad y un sello personal. Con la inspiración de Diego Guarnizo en el diseño de vestuario y el trabajo escénico de Jimmy Rangel, completan un círculo de talento al que se suma cada uno de los músicos de la banda, quienes tienen un protagonismo equilibrado. En todo este proceso muestran que han aprendido a estar en el escenario, a habitarlo con mística como un lugar sagrado en el que se entrega todo.

El repertorio fue equilibrado, dinámico, con sus pausas y respiros para canciones como Guayabas y flores, Huracán, Sabor a mí, y Me vas a hacer falta que contó con la trompetista colombo-holandesa Maite Hontelé en vivo. Hubo momentos intensos de energía cuando tocaron Llévame, La Muerte, Tu M'as Promis. Reflexivos y comprometidos con su discurso artístico con Mi libertad y Lloré. Casi al cierre, cuando sonó el tema Encanto tropical, una profunda evocación a los maestros de la cumbia, el porro y las grandes big bands, se acentuó el hecho de ser colombianos. Fue un momento importante porque fue allí cuando los integrantes de Monsieur Periné demostraron de qué están hechos. “Es grande tener un país que uno representa, en Encanto tropical se arraiga un sentimiento.

"Me siento absolutamente orgullosa, no por levantar una bandera, sino porque tengo una historia que me hace amar mi tierra, me hace amar haber recorrido mi país, tener una familia que me educó a respetar la naturaleza, somos un país con una cultura profunda, diversa, rica, viva, que nos sentimos orgullosos de decirlo, que es nuestra manera de sanar y salirnos de ese estigma de violencia y deterioro. Es grande poder llegar acá, decirlo y que te quieran".

En la actualidad, Colombia está viviendo uno de los momentos más vitales para su música y Periné hace parte de esta nueva historia. Con el inicio del tour y la llegada de un nuevo hijo musical, la banda colombiana seguirá explorando más allá del arte, delineando su propia ruta, sin importar el género y creando con la misma magia y originalidad que los acompaña desde hace casi una década.

¡Gracias México, para ustedes fue todo este encanto tropical!

*Periodista musical