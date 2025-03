Morat, Camilo, Feid, Grupo Niche, Elder Dayán y más estrenos musicales del jueves

Feid, Camilo, Elder Dayán, Morat y Grupo Niche son algunos de los artistas que lanzan sus producciones este jueves y esta semana. Foto: Agencia EFE

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este jueves 27 de marzo:

Morat, la banda de pop/rock presenta, en colaboración con Camilo, “Me Toca a Mí”. Después de años de amistad, los colombianos se unen en un sencillo en donde se sumergen en un pop/rock que fusiona la esencia y sonidos que evocan los noventa en una canción que explora el amor no correspondido, mientras el protagonista camina la fina línea entre la amistad y una relación.

La atmósfera despreocupada y airosa del tema neutraliza una letra en donde la frustración es la gran protagonista: la lucha de sentimientos de un hombre que debe fingir estar bien mientras ve a su amada en los brazos de otra persona y el dilema interno sobre si debe o no arriesgar su amistad confesando sus sentimientos.

El tema llegó al estudio con una idea clara, y desde el primer momento, los integrantes de Morat pensaron en Camilo para sumarse. “Sabíamos que lo que él hiciera iba a ser increíble”, cuentan. Y así fue, Camilo recibió la canción con total libertad creativa, aportando su sello único y conectando con el mensaje desde lo más personal.

El cantautor y productor Feid se une al productor y rapero Ty Dolla $ign para lanzar su nuevo sencillo, “DALLAX”, en el que fusiona el sonido característico de Feid con ritmos de R&B, mientras el flow melódico de Ty se desliza sobre un beat clásico de reggaetón.

“DALLAX” narra la historia de dos personas que se distanciaron en el camino, llevándolos a destinos distintos. Con versos que fluyen entre español e inglés, la letra plasma ese momento vulnerable cuando los recuerdos invaden nuestra mente, despertando un profundo deseo de reconectar y revivir aquellos momentos compartidos.

Dirigido por Sebas Sánchez / Look Into My Eyes, el videoclip es protagonizado por Feid y Ty Dolla $ign, donde ambos están sintiendo la vibra de la canción en un estacionamiento antes de recorrer distintos lugares icónicos de Los Ángeles, incluyendo un restaurante. El video abraza por completo la nostalgia Y2K, incorporando elementos como un reproductor de casetes, un teléfono de tapa y pantallas de computadora pixeladas, que refuerzan la temática de amor y deseo de la canción. La estética acentúa la vibra retro, transportando a los espectadores a principios de los 2000.

Soley presenta “Lección”, un tema de empoderamiento femenino y actitud positiva. “Escribí ‘Lección’ hace 1 año y en este periodo de tiempo me ha ayudado a llenarme de valor, ánimo y fuerza en momentos en que lo he necesitado, esta canción me enseñó que lo más importante en la vida es amarme a mí misma, por eso es tan importante para mí, es mi canción más personal, la canción que más me representa hasta el momento y creo que es la canción perfecta para iniciar con pie derecho un 2025 renovado y lleno de retos y sueños por cumplir”, afirma la cantant.

“Lección” cuenta con la producción musical del equipo de Fine Sound Music y High Beats y su video oficial fue filmado en Medellín bajo la dirección de Filmbydave, allí podemos ver a Soley con una imagen renovada, segura y fresca que combinada con elementos visuales vintage.

Las argentinas Emilia, Nicki Nicole y TINI se unen en su primera colaboración “blackout”, una canción que evoca deseo y confianza con un trasfondo electro-pop que coquetea con la convicción, la seducción y el coqueteo atrevido, desafiando el concepto de “ser hot” en una declaración de independencia.

El video musical oficial de “blackout” refleja su estética visual en un ambiente retro. Se sitúa en un local que vende ventiladores durante una ola de calor imparable, en donde Emilia, Nicki Nicole y TINI participan en un “hot sale”, atendiendo el mostrador mientras derriten a sus clientes, en todo sentido, para limpiar casualmente los restos.

A pesar del hielo y los ventiladores que soplan a su alrededor, se mantienen imperturbables, transmitiendo un mensaje de autonomía femenina.

Grupo Niche llega con su nuevo álbum titulado ‘’Clasicos 1.0′', con el que honra su historia sin dejar de evolucionar. La agrupación presenta el lanzamiento oficial de su álbum en el que reúne nuevas versiones de algunos de los más grandes éxitos de su repertorio.

En este nuevo álbum se da a conocer un trabajo alineado a la esencia que los convirtió en himnos de la salsa, incorporando arreglos frescos y producción de vanguardia. Como primer adelanto de este disco, el grupo relanzó el 24 de enero la icónica canción “Entrega”, en la voz de Fito Echeverría, rindiendo homenaje a la obra del maestro Jairo Varela.

“Clásicos 1.0″ es un regalo para los “nichistas” de todas las generaciones, quienes podrán disfrutar de la magia de las canciones inmortales con un sonido nuevo. Además de Entrega, el álbum incluirá versiones de grandes hits musicales como “Robando Sueños”, “Duele Más”, “Eres”, “Mi hijo y yo”, “Gotas de lluvia”, “Entrega”, “Se pareció tanto a ti”, “Una aventura”, “Busca por dentro”, “La Canoa Ranchá”, “Cali Pachanguero 40 años”.

Con el lanzamiento oficial del videoclip de “El Picantico”, el artista vallenato Elder Dayán declara esta canción como el objetivo musical principal de su más reciente producción discográfica, “El Cantor”. La obra, compuesta por el desaparecido Omar Geles, ha cobrado un significado especial para el cantante al tratarse de la última canción que el maestro entregó en vida, pocos días antes de su fallecimiento.

Esta nueva entrega audiovisual llega para reafirmar el éxito nacional e internacional que ya representa “El Picantico”, una canción que ha sonado en las estaciones radiales de Colombia y se ha mantenido por varios meses consecutivos en playlists de plataformas digitales.

El videoclip fue grabado en Barranquilla (Colombia), bajo la dirección de la productora Vertical Cinema, propiedad del empresario y creador de contenido Saruma. Esta pieza audiovisual, cuenta con la participación especial de Maren García, esposa de Omar Geles, quien es protagonista. Gracias al uso de inteligencia artificial, el video recrea un reencuentro simbólico entre Maren y su esposo, convirtiéndose en un homenaje íntimo y artístico al legado del cantautor.

Alejo llega nuevo lanzamiento “NENA”, en la que encapsula reggaetón puro, sin filtros y perreo intenso. Con sus barras inconfundibles, que lo han consolidado como una de las voces más frescas del género, este tema llega tras culminar su gira “Antes De”, que recorrió España con entradas agotadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante y Valencia.