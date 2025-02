Morat, Selena Gomez, Carranga Kids y más estrenos musicales este viernes

Morat, Selena Gomez y Carranga Kids presentan sus producciones musicales este viernes 21 de febrero. Foto: Archivo Particular

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este viernes 21 de febrero:

Morat estrena “Cuarto de Hotel”, una canción que formará parte de la banda sonora de la nueva película “El Secreto del Orfebre”, una adaptación al cine de la exitosa novela que le da nombre. Con toda la esencia de la agrupación bogotana, el tema evoca a los recuerdos de una relación inacabada donde el final se escribe con signo de interrogación.

Siguiendo la línea de lo que viene presentando del próximo proyecto de los 4 de Bogotá, esta balada rock transporta a los noventa con sonidos de sintetizador, baterías llenas de timbales y guitarras envolventes.

La artista estadounidense Selena Gomez y el artista, productor y compositor Benny Blanco se unen en su primer proyecto como pareja: un álbum en colaboración, “I Said I Love You First”. La primera muestra de la nueva música, la balada “Scared of Loving You”. Producida por blanco y FINNEAS, la canción destaca la narrativa de Gomez y su deseo de ser vulnerable.

El álbum celebra la historia de amor de la pareja, ofreciendo a los fans una ventana a su relación. Este álbum surgió orgánicamente como resultado directo de la comodidad que ambos sintieron al trabajar juntos creativamente, lo que les permitió producir un arte que refleja auténticamente sus experiencias. Es la crónica de toda su historia: antes de conocerse, de enamorarse y de lo que les depara el futuro.

Carranga Kids, los ganadores de La Voz Kids, presenta con su más reciente sencillo “A Bailar Carranga”, de la autoría de su director Wilson Contreras. Una apuesta fresca que invita a gozar con el ritmo tradicional de la carranga, género inmortalizado por el maestro Jorge Velosa, pero con un toque moderno y juvenil.

Después de su triunfo en La Voz Kids del Canal Caracol, los Carranga Kids, ahora, de la mano de Universal Music, buscan consolidarse como los máximos exponentes juveniles de la carranga, llevando este ritmo campesino a escenarios nacionales e internacionales.