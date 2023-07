Muere el cantante estadounidense Tony Bennett a los 96 años

Imagen de archivo del cantante Tony Bennett del 8 de agosto de 2019, durante una presentación en Massachusetts, Estados Unidos. Foto: AFP - JOSEPH PREZIOSO

Su primer éxito lo tuvo a en 1951 con el tema “Because of You”, una balada producida por Miller que se hizo tan popular, que llegó al número uno de las listas en ese año. Tony Bennett fue un cantante brillante, con una carrera repleta de reconocimientos, y fue hasta 2021 que decidió apartarse de los escenarios debido a su edad y algunas complicaciones de salud.

Tenía 95 años cuando se despidió del público que lo vio brillar, y lo hizo dejando su último álbum titulado “Love for Sale”. Este último trabajo discográfico fue especial para él y su carrera, pues lo hizo al lado de Lady Gaga y obtuvo seis nominaciones a los premios Grammy.

Según Blu Radio, la noticia fue confirmada por la publicista Sylvia Weiner a The Associated Press, aunque no se ha proporcionado una causa específica de su fallecimiento. Sin embargo, se sabe que al artista le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016, y desde ese momento comenzaron sus problemas graves de salud.

Durante su trayectoria, Bennet cantó en público junto a Juanes, exactamente en 2013 en el marco de los Distinguished Leadership Awards. “Juanes es una gran persona. Es muy genuino y un gran artista. Cuando trabajamos juntos, hicimos una maravillosa labor y durante el proceso de grabación nos volvimos grandes amigos. Por eso, cuando realizamos el tour por América del Sur, me dio mucha tristeza no haber podido visitar a Colombia, para invitarlo a cantar conmigo en la tierra que tanto quiere”, reveló Bennett en una entrevista concedida en 2021.

