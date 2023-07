Murió la cantante irlandesa Sinead O’Connor a los 56 años

La aclamada intérprete de Dublín Sinéad O’Connor lanzó diez álbumes de estudio. Foto: cortesía

La cantante pop irlandesa Sinead O’Connor, conocida por su interpretación de la canción “Nothing Compares 2 U”, murió a los 56 años, indicaron este miércoles medios irlandeses.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicó la familia en un comunicado difundido por el canal público RTE.

O’Connor alcanzó fama mundial en 1990 con la canción “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. Sus dos primeros álbumes, “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got” fueron grandes éxitos comerciales.

La cantante, que en 2018 anunció su conversión al islam, dio que hablar también con una serie de polémicas.

Según dijo, fue maltratada por su madre durante su infancia, y criticó enérgicamente a la Iglesia católica, a la que acusaba de no haber protegido a los niños víctimas de abusos sexuales a manos de religiosos. En 1992 rompió ante una televisión norteamericana un retrato del papa Juan Pablo II.

En 1999 protagonizó otra polémica cuando una iglesia irlandesa disidente la ordenó sacerdotisa.

Reconocible por su cabeza rapada, la cantante desapareció después poco a poco de los focos, aunque en 2005 regresó con su álbum reggae “Throw Down Your Arms”, tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.

En los últimos años se explayó en redes sociales, amenazando a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia, y hablando de sus problemas de salud física y mental e incluso de sus pensamientos suicidas.