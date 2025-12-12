Murió Papo Rosario de El Gran Combo de Puerto Rico. Esto se sabe

Rosario (primero a la izquierda) junto a Jerry Rivas, Rafael Ithier y Charlie Aponte. Foto: paporosariopr

Menos de una semana después de la muerte de Rafael Ithier, fundador y director histórico del Gran Combo de Puerto Rico, desde la isla se conoció el deceso de otro de sus miembros históricos: Luis “Papo” Rosario a sus 78 años.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón", publicó su famila en las redes sociales del artista.

Rosario se retiró de la agrupación hace más de una década, pero perteneció a ella por 38 años y junto a Charlie Aponte y Jerry Rivas conformó por más de 30 años el bloque de cantantes de la “Universidad de la Salsa”. Hoy solamente Rivas continúa en la agrupación.

Dentro del repertorio que popularizó con la orquesta dejó registros como “Regresa ya” y “El Carbonerito”, además de destacarse como corista estelar de la orquesta.

El nacido en Santurce, Puerto Rico, fue el último de los tres (con Aponte y Rivas) en sumarse a la agrupación en 1980 como remplazo de Mike Ramos.

Hoy por hoy, las voces del Gran Combo de Puerto Rico las sigue comandando Rivas y a su lado, Anthony García y Joselito Hernández toman la plaza del fallecido Rosario y de Charlie Aponte, quien partió de la orquesta para desarrollar su carrera como solista.

