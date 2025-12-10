Murió Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, mítica banda de rock en español

Concierto de Robe, exlíder de la banda Extremoduro, dentro del marco del 43º Festival de la Guitarra de Córdoba. Foto: EFE - RAFA ALCAIDE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, la productora de Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, banda de rock en español, confirmó que el líder de la agrupación falleció a sus 63 años.

“Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, dice en el comunicado.

“Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona. Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida”, afirman en el documento sobre el músico español.

Iniesta fundó Extremoduro en 1987. Canciones como Deltoya, Ama, ama, ama y ensancha el alma o Tu corazón quedan en la memoria de los fanáticos de la banda española que se disolvió en 2019.

Las causas del fallecimiento de Robe Iniesta aún se desconocen.

Noticia en desarrollo…

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.