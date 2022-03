Muse anuncia que estrenará su álbum “Will of the People” en agosto

La banda británica Muse. Foto: Cortesía

La banda ganadora de premios Grammy Muse anuncia que su esperado noveno álbum de estudio Will Of The People se lanzará el 26 de agosto, de la mano de Warner Records. Acerca del álbum, Matt Bellamy dice, “Will Of The People se creó entre Los Ángeles y Londres. Está influenciado por la incertidumbre e inestabilidad del mundo. Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas masivas y revueltas, un intento de insurrección, la democracia occidental tambaleando, el auge del autoritarismo, incendios y desastres naturales que desestabilizan el orden mundial formaron Will Of The People. Han sido tiempos preocupantes y atemorizantes para todos nosotros, el imperio occidental y el mundo que han acunado para nosotros se siente amenazado. Este álbum es una navegación personal por esos miedos y la preparación para lo que viene.”

El track que da título al álbum “Will Of The People” trae una provocación juguetona de una distopia con tintes de glam rock, mientras que tenemos también la pureza de la nostalgia con texturas electrónicas de “Verona.” Desde la visceral “Won’t Stand Down,” a los toques industriales en los riffs de “Kill Or Be Killed,” o la explosión de luz en “Euphoria,” el álbum concluye con un final frenético con la honestidad brutal de “We Are Fucking Fucked.”

Acerca del nuevo sencillo “Compliance,” Bellamy dice: “La canción habla acerca de la sumisión ante reglas autoritarias y la reafirmación de mentiras que aceptamos como un grupo. Pantillas, gobiernos, demagogos, redes sociales y sus algoritmos, y la religió seduciéndonos durante la inestabilidad y vulnerabilidad, creando reglas arbitrarias e ideas distorsionadas para que cumplamos. Nos venden mitos confortables, diciéndonos que solo ellos entienden la realidad mientras que reducen nuestra libertad, autonomía y pensamiento independiente. No solo estamos siendo coercionados, somos pastoreados, asustados y acorralados para producir ‘2 minutos diarios de odio’ contra el grupo que ellos elijan, haciéndonos ignorar nuestras propias ideas junto a nuestra razón y nuestra compasión”.

MUSE - COMPLIANCE [Official Music Video]

“Compliance” es inmediatamente adictiva, embelecida por sintetizadores y elementos de pop alternativo. Mientras Bellamy canta, “We just need your compliance / You will feel no pain anymore / No more defiance / Just give us your compliance,” el golpe de la batería y la intermitencia del bajo causan que la canción se llene de poder. El video oficial (dirigido por Jeremi Durand y grabado en Polonia) se inspiró en la película ‘Looper’ siguiendo a tres niños que usan máscaras destruyendo sus personalidades esclavas del futuro para escapar de un mundo distópico y opresivo.

Will Of The People fue producido por Muse. Los colaboradores incluyen al ganador de premios Grammy Serban Ghenea; con mezclas de Dan Lancaster en “Won’t Stand Down,” y mezclas adicionales en “Kill Or Be Killed” de Aleks von Korff;