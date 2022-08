Muse estrena su álbum “Will of the People” con un sonido transformador

Muse también ha anunciado los detalles de su gira de verano 2023 “Will of the People” por el Reino Unido. Foto: Cortesía

Muse, ganadores del premio Grammy y de los Brit Award, lanzan hoy su nuevo álbum de estudio ‘Will of the People’. El álbum ha sido aclamado por la critica gracias a su audaz ambición y su reflejo de un mundo en transformación.

Completamente producido por Muse, el álbum, que está compuesto por 10 canciones fue dado a conocer tras el adelanto de canciones como ‘Won’t Stand Down’, ‘Compliance’, el tema que da titulo al álbum ‘Will Of The People’ y ‘Kill Or Be Killed’.

A la altura de la excelencia y versatilidad de estas canciones previamente publicadas, ‘Liberation’ hace eco al glam rock en la era de la desinformación, mientras a su vez hay una inocencia y una pureza en las texturas nostálgicas de ‘Verona’. Aparte de la inquietante balada de piano ‘Ghosts (How Can I Move On)’, la energía frenética de la banda es palpable con la canción ‘Euphoria’, mientras que ‘We Are Fucking Fucked’ hace el cierre con una dinámica de mayores variaciones y con un estallido de locura.

Muse con el nuevo video de su canción “You Make Me Feel Like It’s Halloween” marca el lanzamiento de su álbum. El electro- rock palpitante de la canción y los abominables sintetizadores al estilo de John Carpenter se complementan con un espeluznante video, cortesía del director Tom Teller. El vídeo juega con referencias de películas de terror clásicas, como “The Sining” (El resplandor), “Friday The 13th” (Viernes 13), “Scream”, “It”, “Poltergeist” (Juegos diabólicos), “Christine”, “The Running Man”, “Carrie” y “Nightmares in the Sky”.

Muse también ha anunciado los detalles de su gira de verano 2023 “Will of the People” por el Reino Unido, en la que se presentaran frente a grandes multitudes en Plymouth, Huddersfield, Glasgow y Milton Keynes. Las entradas ya se encuentran a la venta y están disponibles aquí. Esta gira contará con un invitado especial, Royal Blood, que participará en todos sus conciertos con excepción de Glasgow.

Las próximas presentaciones de Muse incluyen importantes festivales en España: Xacobeo Festival y el Andalucía Big Festival. En el mes de octubre la agrupación se embarcará en una gira internacional, la cual rápidamente agotó entradas y así mismo encabezara el Aftershock Festival en Sacramento.