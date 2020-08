View this post on Instagram

Brigitte Baptiste, @brigittelgb , bióloga colombiana y PhD Honoris Causa en gestión ambiental del Instituto Universitario de la Paz, experta en temas ambientales y biodiversidad, y rectora de la @universidad_ean , nos acompaña este jueves a las 7:00 p. m. en conversación con Gonzalo Ospina para hablar sobre música y naturaleza, y aquellos sonidos relacionados con los cuatro elementos. Apoya: @mincultura y @alcaldiademed . Aliado: @comfama . Patrocina: @epmestamosahi @segurossura @bancolombia #FilarmedEnCasa #MúsicosEncasa #LaFilar #SomosMúsica #EPMporti