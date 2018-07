Músico argentino "Pity" Álvarez confiesta homicidio y se entrega a la Policía

-EFE

El cantante de rock argentino Cristian "Pity" Álvarez reconoció hoy a la prensa que fue él quien disparó en la madrugada del jueves a un hombre que falleció, pero aseguró que fue en defensa propia, antes de entregarse a la Policía en Buenos Aires tras varias horas prófugo.



"Yo fui el que disparó. No vengo a declarar. Vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal haría lo mismo", remarcó el músico, líder de la banda Viejas Locas, a los medios de comunicación que se apostaban a las puertas de la comisaría, a la que acudió acompañado de su abogado.



Un juez detuvo a Álvarez, de 46 años, por el homicidio de Cristian Díaz, de 36, en el barrio de Villa Lugano de Buenos Aires. Diversos testigos que estuvieron en el lugar de los hechos habían apuntado al artista como principal sospechoso. En todo este tiempo, hasta su entrega, el músico estuvo en casa de unos amigos, según declaró.



En su defensa, Álvarez, que comenzó su trayectoria a finales de la década de 1980 como integrante de Viejas Locas, banda con la que consiguió grandes éxitos en el país, dijo creer que es inocente por la muerte del hombre. "Porque si no me iba a matar él", reiteró, y afirmó que la víctima, que no era su amigo, "era un pibe que choreaba (robaba)".



Según testigos, el cantante disparó a la víctima y después escapó en un auto y paró a pocos metros para tirar el arma a una alcantarilla. Sebastián Queijeiro, abogado del músico, reconoció que su cliente "tiene un problema grave con las drogas desde hace 25 años", pero aseguró que "no tiene un perfil criminal" ni antecedentes por robo o asesinato.



En declaraciones telefónicas al canal TN, el secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, señaló que era "evidente" que Álvarez "es una persona que brinda riesgo para él y para terceros".



"Son varios los testigos. Llamaron unos 15 y son 10 los que ya han aportado el testimonio en la causa", añadió, para remarcar que la víctima no tenía ningún arma ni antecedentes penales. "El problema es la droga, cómo va infectando los barrios y afectando a nuestros jóvenes", sentenció.