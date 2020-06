Nach y Juanes presentan “Pasarán”, una canción para los refugiados

View this post on Instagram

Conoces a otro artista en una cena, te pones a hablar con él de música y de vida, te das cuenta que es una persona espectacular, que hay mucha química entre vosotros y que la admiración es mutua. Le dices que tienes una canción en la cabeza, se la explicas y al momento te dice “Si quieres que nos juntemos para hacerla, a muerte contigo hermano”. Así nació #PASARÁN Gracias querido @juanes por ser mi compañero musical en este viaje. Estoy muy agradecido a @acnur @eacnur que desde el minuto uno se han involucrado a tope con nosotros, a mi compadre @pablocebrian por encargarse de la producción musical, al equipo de @universalspain por su trabajo y a mi hermano de otra madre @franklbcmagna por currar de manera increíble siempre junto a mi. Queda muy poco para que salga el tema y el videoclip (día 19 de Junio). Espero de corazón que os guste.