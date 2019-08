Tenía 17 años cuando cantó en el evento

Nancy Nevins: “A nadie le gustó su presentación en Woodstock”

Nancy Nevins tenía 17 años cuando cantó en Woodstock. Lo hizo, manifiesta 50 años después, confiando en sus capacidades como vocalista y respaldada por el talento de sus compañeros de la banda Sweetwater. Sobre el escenario nunca supo si la voz le salió afinada o si interpretó sus éxitos como la gente lo estaba esperando.

Hoy recuerda que nunca tuvo pánico escénico y que la sensación reinante fue el disgusto porque la organización jamás estuvo a la altura de los artistas convocados, ni mucho menos de los asistentes, que son los responsables de que Woodstock siga sonando con fuerza medio siglo después.

Han pasado 50 años. ¿Cómo recuerda su presentación con la banda Sweetwater en Woodstock?

Nuestro show ese día fue difícil. No teníamos monitores y no podíamos escuchar la música que estábamos tocando, ni mucho menos alcanzábamos a percibir lo que el público escuchaba de nuestra propuesta. Me parece que ni la producción ni el escenario estaban listos para recibir en su plataforma a una banda, con todo lo que eso implica.

¿Cómo recibió la invitación para participar en Woodstock en 1969?

Los promotores del festival de Woodstock nos invitaron porque nos conocían de meses atrás. Sweetwater era una banda muy querida en ese territorio porque llevábamos tocando bastante en la Costa Este de Estados Unidos.

¿Cómo preparó la banda el debut en Woodstock y cómo eligió el repertorio para su presentación?

Mis compañeros Fred Herrera (bajo) y Alex del Zoppo (teclados) generalmente elegían las canciones en función del tiempo que nos permitían tocar. Como no tendríamos mucho tiempo en tarima, lo que hicimos fue lanzar las canciones que más habíamos tocado. Digamos que la preparación ya la traíamos encima porque tocábamos mucho en ese entonces.

Usted tenía 17 años cuando se presentó en Woodstock. ¿Sintió en algún momento pánico escénico?

Nunca sentí miedo de cantar, ni en Woodstock, aunque entonces no éramos muy conscientes de lo que significaría esa iniciativa. Lo que sí me sucedió fue un disgusto tremendo provocado por el caos del momento. Noté a todas las personas que nos miraban, pero nunca sentí miedo. Creí en nosotros absolutamente y en lo que éramos capaces de hacer con la música.

¿Qué siente en este momento, al saber que fue parte de Woodstock? ¿Qué significa hoy para usted?

Me siento muy agradecida con la música porque, a pesar del paso del tiempo, siempre seremos conocidos como Sweetwater, la primera banda en tocar en Woodstock.

¿Recuerda quién cantó antes de ustedes y quiénes continuaron con el show después?

Richie Havens abrió el espectáculo en Woodstock, Swami Satchidananda lo siguió y sus seguidores se sentaron a su alrededor. Fue muy emotivo. Luego llegamos nosotros a imponer nuestra música.

“In a Rainbow” y “What’s Wrong” son dos de los éxitos de Sweetwater. ¿En 1969 ya eran canciones conocidas?

Esas canciones fueron muy populares dentro del repertorio de la banda. También lo fue Motherless Child. En Woodstock ya eran conocidas, incluso puedo decir que What’s Wrong, por tratarse de una canción de protesta, encaja a la perfección con el mundo actual.

¿Cómo respondió el público después de escuchar el estilo y el ritmo psicodélico de Sweetwater?

No sé muy bien eso. Hoy puedo decir que ese evento no estaba tan bien administrado como la mayoría de los festivales en ese momento. A nadie le gustó su presentación en Woodstock. Algunos, la mayoría, volvieron a grabar esas interpretaciones para conservarlas para la posteridad. Como artista, fue una lucha conectar con la audiencia, pero lo hicimos. Los pusimos de pie finalmente. Lo que hay que decir es que Woodstock sucedió debido a la asistencia de los fanáticos, no porque la música fuera maravillosa.

¿Woodstock es un producto bien comercializado? ¿Por qué no se pudo celebrar el aniversario 50?

La gente no siente tanta esperanza hoy. Quizás es por eso que los promotores no pueden replicar lo que sucedió en Woodstock en 1969. La comercialización de Woodstock está muy extendida antes y ahora, pero ese espíritu no se puede recuperar.

Compartió escenario conJimi Hendrix, The Doors y Frank Zappa. ¿Qué aprendió de esos artistas, qué fue lo mejor?

Sweetwater tocó con todos los artistas de Woodstock que estuvieron allí. Incluso, con muchos de ellos alternamos en proyectos adicionales. Eran artistas muy grandes, lo siguen siendo, pero creo que en ese momento estábamos muy acostumbrados a tocar juntos.

Poco después de Woodstock se retiró de la música por un accidente. ¿Cómo logró superar lo que pasó?

Cuatro meses después, nuestra exitosa primera carrera se descarriló por mi accidente automovilístico. Casi muero. Ni siquiera tuve un latido del corazón, pero ellos nunca me reemplazaron, así que armamos dos álbumes más y nos separamos en 1971. Tuve daño cerebral durante 12 años y perdí permanentemente el uso de una de mis cuerdas vocales. Tomó años aprender a cantar nuevamente. Recuerdo que nos reunimos en 1994 y luego nuevamente grabamos en 2001 y 2005. Ahora estamos juntos de nuevo para celebrar el 50 aniversario, pero solo tres integrantes seguimos vivos.

¿Cómo se presentan actualmente como Sweetwater?

Cuando actuamos como banda, contratamos músicos adicionales para tocar la batería, la percusión y la flauta y el violonchelo. De esa manera armamos un toque poderoso con el que recordamos nuestros mejores años.

Hay una película sobre Sweetwater. ¿Qué piensa sobre esa cinta y cómo le pareció la actriz que la interpreta?

La VH1 Movie está incompleta. Mucho quedó por fuera de la película. La actriz que me interpretó de joven nada tiene que ver conmigo. Creo que la escogieron por ser una intérprete popular entre los jóvenes de finales de la década del 90. La actriz que me interpreta más vieja y como profesora es más cercana a lo que soy ahora.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Me dedico a mi otra carrera de más de 29 años. Soy profesora universitaria de inglés. Durante los últimos 23 años he enseñado escritura y literatura en Glendale Community College y Pierce College, en el sur de California. Esa es mi actualidad ahora que no soy rockstar.