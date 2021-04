Nanpa Básico, Gera MXM y Charles Ans lanzan su álbum “Los no tan tristes”

Finalmente, los tres exponentes del Hi-Hop latinoamericano presentan su trabajo discográfico, luego de haber mostrado de uno en uno los primeros cinco sencillos que componen el trabajo de estudio y que rompieron las barreras del millón de reproducciones en menos de 24 horas.

“Los No Tan Tristes” es el nuevo álbum de estudio de tres exponentes de la escena del Hip-Hop latinoamericana: Nanpa Básico, Gera MXM y Charles Ans. Este álbum, que tendrá una onda más hacia lo bohemio y no tan rapper, nace a partir de una fuerte amistad entre los tres artistas, una gran conexión musical, recíproca admiración por los talentos del otro y un punto muy importante que tienen en común: le cantan a lo bohemio, lo melancólico, lo nostálgico y al amor. Estas últimas, consideradas las principales características de “Los No Tan Tristes”.

El lanzamiento de este álbum comenzó con la entrega del sencillo “Los No Tan Tristes” en el canal de YouTube de Nanpa Básico el pasado 17 de febrero, seguido por “Déjame En Paz” en el canal de Charles Ans el pasado 24 de febrero, luego con el sencillo “Penitencia” en el canal de Gera Mx el pasado 2 de marzo, con “Carita De Ángel” el 10 de marzo en el canal de YouTube de Nanpa Básico y con “No Se Sobrepase” en el canal de Charles Ans el 17 de marzo.

Culminando con la entrega del disco completo este 23 de marzo, en donde se incluyen 4 nuevos sencillos titulados: “Ya No Te Puedo Ver”, “Invisibles”, “Clásico” y “Globos de Helio”.

Estos primeros 5 sencillos rompieron la barrera del millón de reproducciones en menos de 24 horas de su salida, se posicionaron en el Top 200 de Spotify México y quedaron de número uno en tendencias de YouTube en México. Ubicándose dentro de los charts más importantes de la música y convirtiéndose en uno de los pocos proyectos independientes dentro del género, que logra augurar un gran éxito para la salida de “Los No Tan Tristes”.

Este álbum está producido por Alka, BCN y Jay Rick, los productores de cada artista. La unión de estos tres equipos, sienta un precedente en Latinoamérica de que desde el respeto, la honestidad y el amor, se puede llegar a una unión en virtud de brindar al público un resultado de calidad.

“Primero conocí a Gera hace como unos cuatro años en Bogotá y luego de esto hicimos nuestra primera canción “Perdido Más No Muerto”. Luego, conocí a Charles e hicimos un primer acercamiento, que resultó en nuestra primera canción “Canela”. “Con este álbum nos sentimos muy complacidos y afortunados, siento que es mucho más adulto, un álbum muy amplio que muestra nuestras varias facetas y la versatilidad que tenemos cada uno”. Expone Nanpa Básico.

“A Nanpa lo conocí en la segunda vuelta que tuve a Colombia y fue muy rápida la manera de conectar con él musicalmente y personalmente, porque nos dimos cuenta que teníamos mucho en común y eso me llevó a considerarlo uno de mis verdaderos amigos en la industria. Por su lado, con Charles viví una etapa muy importante de mi carrera en la que terminamos siendo roomies y me acompañó y apoyó durante mis inicios. Por esta razón, a mi me pareció una gran idea crear “Los No Tan Tristes” con personas con las que me entiendo, que aprecio y que considero mis amigos, personas con las que comparto varias cosas en común, personas bohemias, nostálgicas y transparentes, como Nanpa y Charles.” Comenta Gera MX.

“La vida me juntó con Gera hace cerca de 8 años llegando a la ciudad de Guadalajara, intentando conseguir un sueño en común que era dedicarnos a la música al cien por ciento, en el que teníamos ideales parecidos y en el que decidimos experimentar con nuestra música. A Nanpa me tocó conocerlo con mi carrera un poco más desarrollada, tuve la suerte de verlo en México y luego de juntarme con él en Bogotá y de crear “Canela”. Un tema que me permitió entrar al mercado colombiano y que hasta la fecha, seguimos teniendo respuestas muy positivas de las personas”.

“Estoy bastante agradecido de colaborar con estos dos exponentes, que admiro, que me van a ayudar a seguir evolucionando y seguir conociendo otro tipo de mercados. Me siento muy contento de trabajar con ellos, no solo en una colaboración, sino con un disco completo, una gran oportunidad de juntar estos tres talentos.” Menciona Charles Ans.