Natalia Auli y el equilibrio que otorga la música

Natalia Auli es segunda solista de oboe y toca corno inglés en la Orchestre National Bordeaux Aquitaine, en Francia. / Archivo particular Foto: Archivo particular

¿Por qué la música transforma vidas?

La música nos conecta con lo bello, nos estimula e inspira. La música es equilibrio. Es el lenguaje universal de sonidos que nos conecta como raza humana, nos permite identificarnos, apreciarnos y unirnos. En la búsqueda de lo bello, la persona se transforma a sí misma, se reconoce, se valora, exalta su ser.

(Lea también: Así será la primera Semana de la Mujer en la Industria de la Música)

¿A qué edad comenzó su pasión en la música? ¿Cómo fue su primer acercamiento al oboe?

Mi pasión por la música comenzó en el colegio. Tuve la suerte de tener una profesora de música muy inspiradora, Ana Cecilia Carreño, quien me hizo descubrir mis habilidades en el canto, el cuatro y la flauta dulce. Tenía ocho años. A los diez continúe con el piano, y a los trece años ingresé al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, donde comencé el oboe. Mi primer acercamiento con el instrumento fue gratamente sorpresivo, porque no conocía el instrumento ni su sonido, y al escuchar por primera vez a mi profesor tocar, tuve inmediatamente la certeza de que este era el instrumento que yo quería tocar.

¿Cree usted que el talento nace con la persona o se cultiva con el paso de los años?

Creo que en las dos. Sí creo que hay gente que nace con facilidades para tocar un instrumento, pero definitivamente lo que marca la diferencia es la disciplina, la perseverancia y la voluntad.

(También: Conciertos: Los Rolling Ruanas en la segunda temporada de El Espectador Sessions)

Algunos músicos jóvenes prefieren ser cantantes populares o integrantes de una banda de rock. ¿Por qué usted optó por el oboe?

La música es excesivamente amplia y diversa; creo que la gente elige un instrumento de acuerdo con sus pasiones, gustos y personalidad. Yo tuve la fortuna de tener acceso a la música clásica desde pequeña, y esto creo que también influyó en mi escogencia. Cuando era adolescente también tuve mi banda de rock donde cantaba, pero nunca provocó en mí tanta satisfacción como el oboe lo ha hecho.

¿Qué simboliza en su vida el sistema de orquestas en Venezuela?

Simboliza la oportunidad para muchos niños, la igualdad, el esfuerzo común y compartido, la integración, el crecimiento, la formación a través de la música, el trabajo en equipo y la labor ardua del maestro José Antonio Abreu.

¿Qué significa para usted desempeñarse como segunda solista de oboe y tocar corno inglés en la Orchestre National Bordeaux Aquitaine?

Es una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran aprendizaje. Es trabajar con un equipo de alto nivel, es mantenerme siempre actualizada con el repertorio y permanecer en forma.

(Además: Myriam Hernández llega a Colombia con su tour Sinergia 2022)

¿Cuál de las competencias en las que ha participado le ha dejado un recuerdo especial?

Todas las competencias han sido muy especiales para mí, pero la más especial ha sido la última que hice, el Concurso de Ginebra, ya que además de ganarme el tercer premio ex aequo, gané también los cuatro galardones especiales del concurso, que fueron el premio del público, premio del público joven, el premio de los estudiantes de musicología y el premio Marie Huguenin, que consiste en una gira internacional. El hecho de que el público haya sido tan receptivo con mi música es una de las mayores alegrías, satisfacciones y recompensas para mí.

Con su experiencia en la música, ¿qué mensaje les dejaría a las futuras generación de músicos?

Se necesita mucha perseverancia, disciplina y pasión por lo que haces. No existen límites, todo se puede lograr con trabajo y mucho amor. Las únicas limitantes que pueden existir son las que nosotros mismos podemos crear en nuestra mente. Siempre habrá dificultades en el camino, pero después de superarlas, nos reconocemos más fuertes y vemos que el esfuerzo siempre vale la pena.

¿Con cuáles compositores y períodos de la música se conecta mejor?

Realmente todos los períodos de la música me encantan. Siempre he tenido una gran afinidad con el barroco desde mis inicios, compositores como Bach, Vivaldi, Händel, Couperin (por decir los más conocidos). Últimamente me siento muy atraída por el período romántico: Mendelssohn, Schumann, Brahms, Liszt, Chopin... Sin embargo, dos de mis compositores favoritos de la música orquestal y operística son Richard Strauss y Gustav Mahler, que son compositores de finales del siglo XIX y principios del XX.

(También: ChocQuibTown estrena su nuevo sencillo “Bitcoin”)

¿Cuáles son sus planes ahora?

Este 2022 tengo una agenda de conciertos no solo en Sudamérica, sino también en Europa. Participaré en dos festivales en Suiza, tengo otros conciertos en Francia y en Rusia (aunque ahora está pendiente), seguramente visite Centroamérica a finales del año para otros conciertos y clases maestras. Algo que me ilusiona mucho es mi CD de música tradicional venezolana, que estamos ya elaborando. Y, por supuesto, continuar la temporada de conciertos con mi orquesta.