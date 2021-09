La cantante Natalia Bedoya y el bandoneonista Giovanni Parra invitan al público capitalino a un poético viaje en el tiempo por clásicos del tango, canciones que surgieron hace más de 140 años pero que permanecen vigentes en la memoria.

“Volver, Por una Cabeza” y “El día que me quieras” de Carlos Gardel, “Cambalache” de Enrique Santos Discépolo, “Malena” de Lucio Demare, entre otras canciones, cobrarán vida este 11 de septiembre en Smoking Molly a las 8:30 pm en un concierto presencial donde se dará a conocer su nuevo trabajo musical “Nostalgia”. Una invitación a recordar, a vivir y a sentir como cada nota interpretada por los integrantes del Quinteto Leopoldo Federico junto a la potente voz de Natalia toca fibras imperceptibles del corazón.

(Le recomendamos: Adalberto Álvarez y el son que nos legó)

“El tango ha formado parte de la banda sonora de mi vida desde niña. En mi tierra, Caldas, Carlos Gardel es un icono musical que todas las personas escuchan. A eso le podemos sumar que viví en Buenos Aires por cuatro años; en San Telmo escuché voces rotas y trajinadas pero llenas de verdad, fue ahí donde interpretar un tango se convirtió en un deseo, pero me faltaba aún mucho por recorrer y aprender. A nivel musical he interpretado repertorios exigentes en géneros como el blues y el jazz, hice largas investigaciones en folclor colombiano y sus cantos negros como la cumbia, el bullarengue, el porro, las décimas, los cantos del pacifico y del Sinú, así como la música vallenata.” Relata Natalia.

A lo que añade: “Hoy, después de una pandemia, mi espíritu y mi sentir me impulsaron a cantar tangos, con la autoridad moral que me da ser de la tierra en la que murió Gardel, y haber caminado muchos años de la mano de este género. Todas las canciones las estudie mucho, Giovanni me invitó a ser muy rigurosa con cada melodía y palabra, lo cual ha sido un reto y un compromiso enorme” Comenta Natalia sobre el disco y su incursión en el este repertorio.

(Le puede interesar: Así suena “Linda”, lo nuevo de Tokischa y Rosalía)

“Nostalgia”, surge en la fría sabana bogotana, en una noche de música y magia, Natalia Bedoya y Giovanni Parra, en complicidad con el pianista Alberto Tamayo, el contrabajista Andrés Almanza y el violinista Daniel Plazas, dieron vida a este disco integrado por once canciones que lleva en sus entrañas lo más genuino y profundo del sentir tanguero, reflejado en cada verso y cada melodía. Dentro del repertorio de tangos clásicos interpretan obras como: “Volver”, “Cambalache”, “Por una cabeza”, “Malena”, “El día que me quieras”, “Garganta con arena”, “Uno”, “Que tango hay que cantar”, “Nostalgia” y la canción original “No hay una noche en que yo no te llore”, (letra y música de Natalia y el arreglo musical de Giovanni). El disco cuenta con la curaduría musical y el diseño de arte del escultor, melómano y músico Ricardo Cabrera y la grabación y mezcla del productor e ingeniero de sonido Alejandro Sánchez.

La historia de Natalia, Giovanni y El Quinteto Leopoldo Federico inicio en el 2011, en el show Martini Blues Cabaret, en ese momento fue muy novedoso unir el bandoneón a un quinteto de jazz, desde entonces han compartido varios escenarios, tejiendo una gran amistad.

En el 2019, Natalia fue invitada a ser parte del disco Quinteto con voz nominado a los Grammy Latinos, lo que sembraría la idea de crear este trabajo musical: Nostalgia, el cual será presentado al público el 11 de septiembre en el embrujador escenario de Smoking Molly en el centro de Bogotá, en este primer encuentro una escultura en bronce de Carlos Gardel, realizada por el escultor Ricardo Cabrera será el telón de fondo para un show donde además de la música se compartirá anécdotas e historias de las canciones y sus autores.

“Nostalgia”, estará disponible en las diferentes plataformas digitales y en diciembre el público podrá adquirir el disco impreso en vinilo, entre otros formatos.