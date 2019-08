Neil Young anuncia el disco "Colorado" junto a Crazy Horse

EFE

Según el músico, su nuevo trabajo incluirá diez nuevas canciones "de entre 3 y 13 minutos de duración". El primer sencillo, "Rainbow of colors", lo estrenará este mes.

Neil Young anunció en su sitio web oficial que el próximo octubre, sin fecha exacta, publicará un nuevo disco junto a la banda Crazy Horse que llevará por título "Colorado" y que incluirá diez nuevas canciones, "de entre 3 y 13 minutos de duración". (Le puede interesar: ¿Neil Young y Daryl Hannah se casaron?).

De acuerdo con ese comunicado, el primer sencillo de anticipo del nuevo disco, "Rainbow of colors", verá la luz en algún punto de este mes de agosto.

Crazy Horse, integrada actualmente por Billy Talbot, Ralph Molina y Nils Lofgren, es una veterana formación que inició su andadura en los años 60 bajo otro nombre y que alcanzó fama como acompañantes de Neil Young desde sus inicios, poniendo música a algunos de sus mayores éxitos, "Rockin' in the Free World".

"Colorado" es el primer trabajo que el artista canadiense publica junto a Crazy Horse desde "Psychedelic Pill" (2012) y toma el relevo en su discografía a "The Visitor" (2017), que grabó junto a la banda Promise Of The Real, y "Hichhiker" (2017). (Archivo: Neil Young edita en vinilo cuatro discos clásicos).

El álbum, el número 38 de su carrera, será editado en formato físico, tanto en CD como en doble vinilo (con un sencillo especial de 7 pulgadas no incluido en el resto de versiones), como en su formato para "streaming".

En paralelo a su lanzamiento, se ha anunciado también la proyección en cien salas de cine de todo el mundo del documental "Mountaintop Sessions", dirigido por C.K. Vollick, en el que narra todo el proceso de elaboración del disco.

Neil Young (Toronto, 1945), que entró dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll por su carrera en solitario y como miembro de Buffalo Springfield, está considerado como uno de los grandes compositores e intérpretes de la historia, merced a 40 años de trabajo y 35 álbumes de estudio.