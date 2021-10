Nelson Cifuentes: “‘Simplemente Tango’ es un regalo para Manizales”

Según Nelson Cifuentes, el tango va mucho más allá del baile. Por eso, y para que los manizaleños tengan una perspectiva más amplia de este género musical que ha marcado su historia, el organizador del festival “Simplemente Tango” trae la primera edición de este evento, en el que el baile no es el único protagonista, sino todas las demás aristas que hacen parte del tango y su importancia en la actualidad.

¿Cómo nace este festival Simplemente Tango?

Manizales es una ciudad tanguera por excelencia, hace 13 años que vivo acá y me gusta mucho el tango. Vi un fenómeno que me impactó mucho, y es que en Manizales al tango lo tiene acorralado el baile de ritmos argentinos, esa es mi teoría y la razón por la que se creó este festival. Todas las cosas de tango que se hacen aquí, tienen que ver solo con baile... por eso decidí hacer una cosa distinta, me presenté en el Ministerio de Cultura el año pasado, nos dieron un apoyo, y montamos Simplemente Tango con tres miradas: académica con conferencias y charlas, musical con conciertos, y la milonga que es una fiesta de tango con música en vivo.

¿Por qué cree que es importante que, además del baile, la gente sepa algo más allá sobre el tango?

Aquí hay un movimiento de baile muy interesante, porque es muy diverso... hay jóvenes, niños, etc, pero a veces la música pasa a un segundo plano, y el tango para mí tiene, además del baile, la música, la poética, la interpretación... muchas otras cosas. Por eso me gusta la música en vivo, y aquí nunca pasa que haya música así. Esta es una ciudad tanguera, y yo quiero rescatar esa esencia. Manizales es una ciudad muy conservadora en muchos temas, y ese es uno, entonces solo se escucha un tipo de tango muy tradicional... nosotros queremos que, aparte de eso, se escuchen cosas de vanguardia... por eso armamos este festival y de eso se trata.

Este festival funciona como un espacio de encuentro después de los peores momentos de la pandemia, ¿qué retos trajo para usted organizarlo?

Nosotros empezamos a planear este festival en pleno auge de la pandemia, comenzando el año la gente me decía “eso no se va a poder hacer nada presencial, todo va a ser virtual”, para mí si esto fuera virtual económicamente sería maravilloso, pero yo no quiero eso, porque yo quiero posicionar un evento, quiero que se haga un encuentro, y que sea un regalo para la ciudad, para que la gente se vuelva a encontrar.

En caso de que no se hubiese podido realizar este festival presencial, ¿lo hubiera hecho virtual?

Sí, porque ya teníamos un contrato con el Ministerio, pero hubiera quedado muy triste. Aunque todo lo que vamos a hacer en el festival lo vamos a transmitir por redes, también eso nos quedó de la pandemia, la opción de hacer ambas cosas, esto para que la gente que no pueda estar pueda ver cosas que le interesen.

¿Qué invitados tendrá la primera edición de este festival?

En la parte académica, traemos a un señor que se llama Darío Tobón, de la ciudad de Armenia, es un sabio de 92 años. Es un hombre de radio, que escribe para la prensa y será uno de nuestros conferencistas. También tenemos a un investigador que va a hablar del tango en Manizales, de Bogotá viene Roberto Aroldi junto a Gonzalo Cardona, quienes lanzarán su libro “Tango, literatura y soledad”.