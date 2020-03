Niall Horan confirma concierto en Bogotá en diciembre de 2020

Redacción música

El músico, que se dio a conocer en One Direction, se presentará en el marco de su gira “Nice to meet ya”.

Niall Horan confirma su concierto en Bogotá para el 4 de diciembre de 2020. El músico que se dio a conocer por la agrupación One Direction presentará en el país la gira “Nice to meet ya”, con la que promociona “Heartbreak weather”, trabajo discográfico que lanza el próximo 13 de marzo. (Le puede interesar: Harry Styles se presentará en Colombia).

El concierto de Niall Horan en Bogotá se realizará el 4 de diciembre en el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles en una venta exclusiva para clientes de los Bancos Aval del 11 al 12 de marzo, dando paso a la venta general a partir del 13 de marzo.

Luego de sus dos primeros sencillos “Nice to meet ya” y “Put a little love on me”, Horan lanzó el 7 de febrero pasado su último sencillo “No judgement” con un video musical cinematográfico dirigido por Drew Kirsch. (Le recomendamos: Kiss, Maroon 5 y otros artistas que se presentarán en Bogotá en el 2020).

En “Heartbreak weather”, Niall Horan habla sobre las emociones que se sienten a medida que el amor se desarrolla y finalmente se desenreda.

"Es casi un álbum conceptual", dice Horan. "Con suerte quería guiar a la gente por el camino de la narración de una lista de canciones, para escribir estas canciones desde el comienzo de una relación hasta el final, y desde diferentes lados, en lugar de que cada canción sea bastante triste y todo sobre mí. Porque cuando pasas por una ruptura, no es triste todo el tiempo".

Grabado en Los Ángeles, Londres y las Bahamas con un equipo estelar que incluye a Teddy Geiger, Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., Greg Kurstin, Mozella y más, “Heartbreak weather” lleva a los oyentes a un viaje donde la perspectiva, la emoción, y la música siempre está cambiando.