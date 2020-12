Nicky Jam: “En Colombia me inspiro mejor”

El artista habla de su sencillo “Polvo”, una canción que, según él, está hecha para bailar y disfrutar. También ratificó su amor por Colombia y la repercusión que tuvo el país en su regreso a la música.

¿Cómo nació “Polvo”, su más reciente lanzamiento?

La canción la había escrito con un amigo mío, y desde que la terminamos sabíamos que iba a ser un palo, pero pensamos que si la grabábamos acústica no iba a llegarle tanto al público, así que llamamos a Sky, que fue el responsable de la producción del sencillo, que además quedó increíble… luego se la mostré a Mike Towers, le encantó y dijo que quería grabarla conmigo.

¿Qué tanto cambió la canción desde que la empezó a escribir hasta el resultado final?

Cambió mucho porque al principio solamente era la guitarra, y sonaba mucho a balada. A mí me encantaba cómo sonaba al principio, pero también quería que la gente pudiera bailarla en las discotecas, cuando se pueda.

¿Cómo define cuándo una canción funciona más como balada y cuándo puede llegar a sonar en una discoteca?

Cuando uno empieza a trabajar en una canción con cualquier instrumento siempre tiene la duda de si se escuchará mejor con percusión y las baterías del reguetón… lo que hacemos nosotros es grabarla de ambas formas y ver qué funciona mejor. Hay casos en los que decidimos que la canción suena mejor romántica y acústica, pero esta canción en particular habla de algo un poco más sensual, así que le sentaba mejor un ritmo más movido. Esa es la magia de la canción, la mezcla entre el ritmo y la letra.

Tiene ancestros importantes de Puerto Rico y de República Dominicana, ¿siente que incorpora la sonoridad de estos dos países en su propuesta musical?

Claro, incluso incorporo muchas cosas de Colombia, porque viví una década entera allá y eso me ayudó mucho con la parte de la composición, porque escuchaba las letras de los cantantes vallenatos y me encantaban, porque ellos hablan de manera muy real en sus letras sobre sus errores y no se ponen como las víctimas. Fue gracias a esa inspiración que salieron canciones como El perdón y El amante. Puerto Rico me da ese sabor y ese ritmo del Caribe, al igual que República Dominicana.

¿Qué tanto ha cambiado la atmósfera que rodea al reguetón desde que empezó su carrera hasta ahora?

En los 90 el reguetón era más agresivo, más bailable… pero luego llegó un momento en el que empezó a irse por un formato más romántico y suave. Pienso que en la actualidad el género está volviendo a esa agresividad y ese sonido pesado que tenía en sus inicios. Eso es lo que está pasando ahora, nos estamos devolviendo en cuanto al sonido.

¿“Polvo” se parece a lo que escucharemos en su próximo álbum?

Melódicamente hablando, ese es el color que va a tener, pero las canciones son muy diferentes entre sí, tienen ese coro “chicloso” que a la gente le gusta, y espero que se las disfruten mucho y las bailen cuando vuelvan a abrir las discotecas.

¿Qué le aportaron los ritmos colombianos a su estilo musical?

Colombia me dio todo. Lo que ha hecho Nicky Jam desde su regreso a la música es gracias a Colombia, de hecho, siento que escribo mejor cuando estoy allá, la inspiración me llega de manera natural, no sé qué tiene ese país, pero me transmite la mejor energía del mundo. En Colombia me inspiro mejor, y cuando estaba en el peor momento de mi vida, lo que me dio ese país fue lo que me hizo retomar mi carrera.