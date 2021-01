Nico Ruiz y el sonido popular regional

El artista acaba de presentar “Ella no es tan buena”, una propuesta realizada entre Colombia y México, en la que explora diversas fusiones.

Acaba de presentar el sencillo “Ella no es tan buena”, ¿cómo describe esta propuesta?

Este es un trabajo realizado con mucho cariño, un reto musical al haber sido realizado entre Colombia y México a la distancia, pero con el profesionalismo más grande. Haber interactuado con músicos de los dos países fue fascinante. Ella no es tan buena es una historia que habla de esa persona que a uno todo el mundo le dice que no se meta con ella y uno cae y se enamora.

¿Cómo determina los elementos que acompañan este nuevo sencillo y en qué género lo clasifica?

Es popular regional, hoy nuestra música popular se está fusionando con elementos de varios géneros y acá nos encontramos con algunos visos del regional mexicano y nos encantó.

¿Cuál es la actualidad?

Creo que estamos en pleno proceso de crecimiento y, por fortuna, ahora somos muchos artistas trabajando porque trascienda fronteras.

¿Qué tan positivo es trabajar en equipo, ya que esta propuesta se grabó entre Colombia y México?

Fue muy positivo. Tal vez fue lo más enriquecedor de todo el proceso. Los mexicanos saben mucho y aportaron cosas fundamentales en la musicalidad de Ella no es tan buena.

¿Cuál es la invitación que hace Nico Ruiz al presentar este nuevo sencillo?

La invitación es a disfrutar nuestra música latinoamericana, nuestra música popular y, sobre todo, a que sintamos que puede llegar a ser un fenómeno universal.

¿La narrativa de este nuevo sencillo es una experiencia real? ¿A quién va dirigida?

Hace años me enamoré de alguien que no era tan buena, todos me lo advirtieron, mi familia y mis amigos me lo dijeron, pero no hice caso, me encapriché y el resultado no fue nada positivo para mí.

Cuéntenos detalles acerca de la realización del videoclip, ¿con quién contó y como fue el proceso?

Es de los videos en los que más me he divertido, tiene historia, hay actuación y el tema de tener personajes con inclinaciones de detectives fue clave para su buen desarrollo. En este video vemos a una mujer que engaña a dos hombres con la misma estrategia, hasta que es descubierta. El video de Ella no es tan buena fue dirigido por Andrés Cardozo.

¿Logró el resultado que esperaba o visualizaba el sencillo de otra manera, tanto en su musicalización como en su propuesta de arte y puesta en escena?

Es mucho más de lo que esperaba. Superó mis expectativas. Uno espera que la canción crezca, pero esa participación mexicana y de mi productor Fabián Sánchez me sorprendió gratamente y el video, mucho, ya que lo hicimos en un solo día de rodaje y no esperaba que el resultado fuera así de cool.

¿Dónde empezó su gusto por la música?

De niño escuché todo tipo de música, sobre todo romántica, aparecieron las propuestas sonoras de Ricardo Montaner, Franco de Vita, las baladas de Hombres G, las rancheras de Vicente Fernández... crecí con ellos, pero también descubrí a Nirvana, Green Day, Soda Stereo, Andrés Calamaro, Grupo Niche, Rubén Blades... oigo de todo, pero mi amor por las rancheras es infinito.

¿Qué hay para Nico Ruiz en este año?

Más música, estamos grabando y con las ganas más grandes de salir al ruedo a mi adorada tarima apenas se pueda. Vienen fusiones, muchos feats y más sorpresas para la gente que sigue mi música.