“No hay peor tiniebla que la ignorancia”: Don Omar a J Balvin sobre Latin Grammy

Las polémicas declaraciones del artista colombiano hacia los premios ha generado todo tipo de reacciones en redes entre colegas y cantantes del género, quienes no estuvieron de acuerdo con su opinión, entre ellos Residente y Orishas.

Luego de anunciarse las nominaciones a los premios Grammy Latino, el artista colombiano hizo una fuerte crítica a la academia, en la que afirma: “no nos valoran, pero nos necesitan”, una declaración que generó varias discusiones entre los otros artistas que no están de acuerdo.

Uno de ellos fue Residente, quien criticó fuertemente a Balvin por llamar a un boicot en la próxima edición de los premios. “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, replicó el célebre exintegrante de Calle 13 a su colega colombiano, que solo es candidato a “canción del año” y “mejor canción urbana” con su tema “Agua” junto a Tainy.

¿Qué opinan del mensaje de @Residente a @JBALVIN ?

Los leo pues pic.twitter.com/H0VFpnCoBm — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) September 30, 2021

Pero Residente no fue el único. Don Omar, uno de los primeros artistas de género urbano en el mundo, expresó su gran inconformidad no solo con el comentario de Balvin, sino con su carrera en general. “Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”, comentó el cantante puertorriqueño, conocido por canciones como “Ojitos chiquiticos”, “Vuelve”, “Bandolero”, entre otras.

Si bien las declaraciones de Balvin fueron polémicas en el mundo de la música, también lo fueron en las redes a nivel general, y sus seguidores expresaron el acuerdo y desacuerdo con las duras afirmaciones que realizó sobre los Grammy Latinos.