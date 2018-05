No más silencio para recordar los tiroteos en Estados Unidos, el mensaje de los Billboard

Redacción música y EFE

"Soy una chica de Texas y mi estado tiene roto el corazón. Una vez más estamos llorando por niños que han muerto sin razón alguna. Querían que hiciera un momento de silencio pero estoy harta de momentos de silencio. Es algo que no funciona", dijo hoy la popular artista sobre el escenario del MGM Grand Arena de Las Vegas (Nevada).



"¿Por qué, en vez de un momento de silencio, no hacemos un momento de acción? ¿Por qué no cambiamos lo que está pasando? Porque es horrible", continuó.



Clarkson señaló que los padres deberían poder mandar a sus hijos "a escuelas, iglesias, cines, clubes sin este tipo de miedo".



"Necesitamos hacer las cosas mejor. Estamos fallando a nuestros hijos. Tengo cuatro hijos. No puedo imaginar lo que sería responder a esa llamada de teléfono. Así que, en vez de un momento de silencio, quiero respetar y honrar a las víctimas, con un momento de acción. Tengamos un momento de acción", manifestó.



Al menos 10 personas murieron y otras 13 resultaron heridas debido a los disparos de un estudiante en el Distrito Escolar de Santa Fe, sureste de Texas, con lo que ya son 22 los tiroteos registrados en centros educativos estadounidenses en 2018.

Otra de las figuras que dio un discurso emotivo sobre igualdad y amor fue Janet Jackson. La cantante recibió el premio Ícono de la ceremonia.

La menor del famoso clan musical, se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Ícono que se entrega en los premios Billboard. Asimismo, fue su reaparición en los escenarios después de nueve años con el tema "Nasty".

La intérprete, con millones de discos vendidos desde "Dream Street" a "Unbreakable", recibió la estatuilla de manos de Bruno Mars. Ella brindó un discurso dedicado a las mujeres.

"Me siento humilde por este premio. De todos los desafíos que vivimos, nos encontramos en un momento glorioso de la historia. Es un momento en que estpá claro que no seremos más controladas, manipuladas o abusadas. Estoy junto a esas mujeres y hombres que nos ayudan a buscar la igualdad", indicó Janet Jackson.

Latinos en los Billboard

Ozuna logró las estatuillas al mejor artista latino y al mejor álbum latino (su trabajo "Odisea") en la ceremonia de los premios Billboard, El artista puertorriqueño le ganó a J Balvin, Romeo Santos y Luis Fonsi como mejor artista latino en los Billboard 2018.



Ozuna estaba nominado como mejor artista latino junto a J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Romeo Santos, mientras que el premio al mejor álbum latino se lo disputaba frente a Nicky Jam ("Fenix"), Christian Nodal ("Me dejé llevar"), Romeo Santos ("Golden") y Shakira ("El Dorado").



Fonsi tenía como rivales en el apartado de mejor canción latina a J Balvin & Willy William Ft. Beyonce ("Mi Gente"), Becky G ft. Bad Bunny ("Mayores"), Maluma ("Felices Los 4") y Wisin ft. Ozuna ("Escapate Conmigo").

Además, el tema "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la colaboración de Justin Bieber se llevó el galardón a la mejor canción latina.

"Despacito" sigue cosechando éxito.Esta noche el cantante se encuentra en Las Vegas, en la entrega del Billboard Music Awards 2018 que se celebra en el MGM Grand Garden Arena. La canción del puertoriequño y Daddy Yankee se mantuvo en el puesto número uno de la lista Biillboard. Ninguna canción en español había logrado entrar en ese ranking después de "La Macarena" en 1995.

Fonsi está nominado en 7 categorías por su tema Despacito junto a Justin Bieber y Daddy Yankee. Hasta el momento han ganado en 3 categorías: video más descargado, canción más vendida y mejor canción latina.

El rapero estrella Kendrick Lamar, así como Ed Sheeran y Bruno Mars, son los favoritos de los Billboard 2018, premios que se entregan en una ceremonia en Las Vegas.

Los tres artistas competirán por el premio al Mejor artista junto con Drake (nueve candidaturas) y Taylor Swift (cinco nominaciones) en la gala en el MGM Gran Arena de Las Vegas.

Otros nombres con grandes opciones para triunfar en los Billboard 2018 son Post Malone, con 12 nominaciones, y la banda Imagine Dragons, con 10 candidaturas. Justin Bieber y la hispana Cardi B quedaron empatados con 8 nominaciones, mientras que los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee comparten 7 candidaturas.