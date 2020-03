"No soy de aquí, ni soy de allá", el homenaje de Flora Martínez a Facundo Cabral

Redacción música

La actriz y cantante colombiana Flora Martínez lanzó “No soy de aquí, ni soy de allá”, un tema con el que quiso homenajear al argentino Facundo Cabral.

Esta canción es un adelanto de lo que será el álbum conceptual de Martínez, que se lanzará a mitad del 2020.

“Me gusta el sol y la mujer cuando llora

Las golondrinas y también las señoras

Saltar paredes y abrir los balcones

Y las muchachas en abril”.

La actriz, conocida por su papel en “Rosario Tijeras”, se apartó del mundo de la actuación en 2016 para dedicarse a sus dos grandes pasiones: la música y el baile. Desde entonces, junto a su esposo, el productor José Reinoso, ha lanzado varios temas musicales entre los que resaltan “Va cayendo una lágrima”, “Fotografía” y “Love is in the air”.

En 2016 lanzó su primer disco, “Flora”, el cual se compone de diez canciones con toques de jazz, bossa nova y blues. El álbum incluye temas como “Happy”, “Los aretes de la Luna”, “Safe and Sound” y “True Colors”.

“La música ha sido para mí una fuente de inspiración inmensa, en mi trabajo y en mi vida. Cada día estoy más enamorada de la música. Es un lenguaje inagotable”, dijo la actriz en una entrevista a El Tiempo.

De acuerdo con la artista, su próximo trabajo discográfico será un homenaje a Chavela Vargas. “La mayoría de canciones que grabó Vargas, de otros autores, volvieron a nacer en mi voz como nuevas creaciones, únicas, irrepetibles e indispensables”, afirmó Martínez.

La artista colombiana escuchó por primera vez a Chavela Vargas a sus 10 años en un cassette de su madre y, desde entonces, la voz de Vargas ha sido una fiel compañera en su vida. Martínez se prepara para llevar a las tablas del Teatro Nacional La Castellana su nuevo show musical: “La Vargas/Ritual Chavela”.