Exintegrantes de la banda Mojito Lite

“No te quiero perder”, la historia de un amor que renace

Redacción música

¿Por qué decidieron elegir "No te quiero perder" para empezar su proyecto como dúo?

Juan Medina: Esa canción la escribimos cuando estábamos viviendo juntos de nuevo, nosotros duramos diez años juntos, decidimos separarnos porque las cosas no estaban bien, así estuvimos tres años. Aun así, seguíamos siendo amigos y teníamos muchas cosas en común, así que en realidad nunca pudimos estar separados. Cuando decidimos regresar, ambos quisimos hacer que el amor superara todos los problemas que teníamos, y creo que esta canción nos hace recordar ese momento en el que decidimos arriesgarnos otra vez.

Laura Mayolo : Siento que el amor que nos tenemos siempre ha estado por encima de todo, y yo lo sabía. Lo que queremos ahora con este proyecto musical es contarle a la gente todo este proceso que ha sido tan bonito, por eso justamente decidimos arrancar con esta canción.

¿Cuál fue la primera frase que escribieron de la canción?

LM: "No había calendarios entre tú y yo, no había invierno ni tic tac en el reloj", esa fue la primera frase. Yo recuerdo que esa canción fluyó de principio a fin.

¿Cómo se transforma el amor de ustedes después de esa ruptura temporal?

LM: Siento que en el tiempo que estuvimos separados valoré muchas cosas que antes no valoraba, hoy en día digo que todas esas cosas que antes eran graves para mí, hoy no son tan importantes. Es más importante mantener esa conexión que no se encuentra fácilmente, ese es el amor verdadero.

JM: Laura siempre dice que si a uno le molesta algo del otro, es porque uno también lo tiene, y yo en la primera etapa de la relación juzgué mucho a Laura por cosas mías, no por cosas de ella, y ese fue el trabajo que yo tuve que hacer mientras estábamos separados, reconocer y aceptar que esas cosas también las tengo yo. Somos muy distintos, pero al mismo tiempo muy iguales en cosas clave, como la música, el amor por el escenario, el respeto que tenemos por lo que hacemos, el amor por los animales... son cosas que para nosotros son muy importantes.

¿Cuál es la novedad de este proyecto que están construyendo?

JM: Todo nace desde la composición, estamos cantando canciones nuestras, escritas por nosotros, vividas por nosotros, y eso lo cambia todo. Es una labor muy difícil la de interpretar canciones de otros compositores y hacerlo bien, porque no es tu sentimiento, no es como tú dirías las cosas... en este caso sí es así. Por otra parte, la manera en la que estamos produciendo las canciones es diferente, es un sonido más moderno, y eso hace que todo cambie. En Mojito la trompeta era la protagonista junto a la armonización del piano, mientras que en este proyecto es más importante la historia.

¿Cuáles eran las canciones que le competían a "No quiero perderte" para debutar en esta nueva etapa?

JM: Las que son más rítmicas, porque también podían llamar la atención de la audiencia, había también otra balada, pero decidimos romper la barrera con algo totalmente diferente a lo que la gente viene escuchando, y logramos que la primera y la segunda canción fueran un contraste muy grande. Queremos que la gente sepa que no vamos a darles lo mismo todo el tiempo. Decidimos irnos por este sencillo porque ganó la historia que hay detrás de él.

¿Qué tan mediático fue su rompimiento y su reconciliación?

JM: He visto cómo algunos medios de comunicación tratan las relaciones de pareja como si fueran un negocio, debo agradecer que a nosotros nos trataron muy bien en ese aspecto. Siento que el hecho de haber ido a todos los medios durante tanto tiempo y que la gente nos conociera realmente, hizo que nos ayudaran a salir de ese momento tan complicado de una forma más fácil. Fue más mediática la reconciliación, porque fue un momento donde no teníamos proyectos juntos, y esto era una celebración, queríamos que la gente se diera cuenta de que sí se puede.

En esta nueva etapa, ¿qué conocieron del otro?

JM: Me sorprendí con la paciencia que me tiene Laura, porque antes no era así, ella se ha llenado de paciencia, y eso también lo invita a uno a hacer las cosas con más ganas.

LM: Me divierto mucho con él, me río mucho más, y lo siento muy generoso en cuanto a su forma de ser.

¿Cuál es el siguiente sencillo que van a lanzar?

LM: La siguiente canción se llama "Maliciosa", una historia de la vida real. Es mucho más picante, sensual, atrevida, rítmica... ya tenemos preproducidas siete canciones, viene reggae, urbano... estamos explorando muchos sonidos y cosas nuevas.