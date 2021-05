Noel Schajris presenta “Voy a rescatar mi corazón” y celebra 20 años de carrera

El artista, como parte de sus dos décadas de vida artística, se encuentra promocionando el sencillo de su álbum “Mi presente”, junto a la gira que realizará por Estados Unidos y Canadá.

Noel Schajris a quien hemos visto recientemente como jurado en el programa “A otro nivel”, fue destacado por la revista Billboard USA en su más reciente edición, ya que se encuentra celebrando 20 años de carrera artística.

Como parte de la celebración, esta semana anunció el lanzamiento de su nueva canción “Voy a rescatar mi corazón” y la gira “Mi Presente - Tour 2021” con la que recorrerá inicialmente 20 ciudades en Estados Unidos y Canadá, y que luego se trasladará a Latinoamérica y a Colombia, cuando las condiciones lo permitan.

La estrella latinoamericana se encuentra actualmente promocionando “Voy a rescatar mi corazón”, su nuevo sencillo y video en colaboración con Techy Fatule, que está incluido en su más reciente producción “Mi Presente”, un disco doble en el que él mismo participó como productor. En cuanto al sencillo, el artista cuenta lo siguiente:

“‘Voy a rescatar mi corazón’ es una canción que escribí con Gian Marco hace unos 12 o 13 años y que forma parte de mi disco “Mi Presente”. Cuándo surgió la posibilidad de cantar con Techy, a quien conocí a través de Claudia Brant y varios amigos en común, me encantó su energía y todo lo que transmite. Su voz me recuerda muchas veces a Laura Pausini, por su dulzura y fuerza a la misma vez”...

“Después de tener una sesión de composición (que por cierto, tenemos que terminar) la invité a ser parte de esta canción y creo fue una decisión acertada pues le dio mucha dulzura y una presencia importante. Estoy muy feliz con lo que logramos, no solo con la canción sino también con el video, el cual grabamos a distancia durante la pandemia, ella en República Dominicana y yo en Los Angeles. Hicimos un time-lapse fotográfico, una idea muy interesante donde se genera movimiento a través de más de 500 fotos. Fue un trabajo impresionante de Tanya González y Alex Plascencia en la dirección y producción del video. Estoy muy feliz de poder compartir esta canción con ustedes.” Noel Schajris

Por su parte, Techy Fatule aseguró que “Cantar junto a Noel Schajris ha sido un gran honor. No solo por trabajar con esta estrella que me ha hecho cantar y vibrar con todas sus canciones, también conocí a un ser humano tan extraordinario. Noel es de esos artistas que entrega todo y evidentemente le sale hermoso, porque así es su alma. Humilde e híper mega talentoso sigo aprendiendo de él. Agradecida de que me haya invitado a formar parte de su disco, específicamente de esta canción. Sé que mucha gente se sentirá identificada y la cantará a todo pulmón... Con pasión, así como lo hicimos nosotros.”

Con esta producción el cantautor, pianista y ahora productor, estrenó su nueva plataforma web, un espacio en el que el artista ofrece conciertos en línea, discos firmados, saludos personalizados e incluso clases de canto en un universo de contenidos exclusivos por subscripción, dedicado especialmente a la interacción con sus fans.

Entre las canciones inolvidables del álbum “Mi Presente”, se encuentran temas como “Infinitamente Tuyo”, “Vacío”, “Breathe Again” y “Voy a rescatar mi corazón” su nuevo sencillo junto a la voz de Techy Fatule.

El cantautor, pianista, productor y ganador del Latin Grammy Noel Schajris, ha vendido más de 25 millones de discos y 1 millón de entradas a sus conciertos desde el lanzamiento de su primer álbum como solista. Con el legendario dueto Sin Bandera, logró un destacado éxito internacional gracias a que junto con Leonel García crearon algunas de las baladas románticas más importantes en la historia de la música en español.

Sus videos musicales como solista superan las 700 millones de vistas y sus redes sociales reúnen a más de 9.5 millones de seguidores en 15 países. Ha grabado duetos con John Legend, Brian Mcknight, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Alejandro Fernandez y el grupo Reik, entre otros.

En 2018 fue invitado a cantar a dueto en los conciertos de Camila Cabello y Maluma. También apareció en la portada anual del especial de hombres de Cosmopolitan y la edición del décimo aniversario de Esquire Latinoamérica. A finales del 2020 lanzó el “Mi Presente”, que se encuentra presentando actualmente.