Noel Schajris, un refuerzo “A otro nivel”

El artista argentino cuenta cómo ha sido la experiencia de reemplazar a Diego Torres en el rol de jurado en este formato de Caracol Televisión; además, revela que tiene planes de cantar un tema a dúo con Paola Jara.

¿Qué ha significado para usted participar en un formato como “A otro nivel”?

Me siento muy agradecido con Colombia por haberme recibido durante varias décadas con tanto cariño. Es un placer y un honor estar todas las noches acompañándolos en sus casas y estoy muy feliz por invitarme a festejar el talento que tienen ustedes en este país. Para mí ha sido muy difícil hacer este programa porque nunca sé para dónde mirar, porque a un lado tengo a Greeicy, al otro está Paola Jara y, en frente, tengo a Paulina Vega. Casi nunca me puedo concentrar.

Usted ocupó el lugar de Diego Torres en el jurado del concurso, ¿qué le dijo él sobre “A otro nivel”?

En cuanto me ofrecieron esta posibilidad, conversé con él porque nos conocemos desde hace varios años, incluso tenemos un sencillo juntos llamado Guapa. Tan pronto entré al que fue su camerino, le mandé un video para mostrarle en dónde estaba. Todavía había remanentes de su paso por este formato. Diego me dijo que llegaba a un equipo de trabajo espectacular... lo que he podido comprobar con el paso de los días.

¿Qué ha sido lo más difícil de su labor en este programa?

Lo más complicado es que se trata de un programa que no te permite tener una mala noche. Como siempre dice Greeicy: “Cualquier cosita es un motivo” y era triste ver a un concursante que venía haciendo una participación maravillosa y fallaba en un detallito. Eso ha sido lo más triste de todo.

¿Ha encontrado elementos de conexión entre el estilo melancólico que caracteriza su propuesta y la música de despecho que hace Paola Jara, por ejemplo?

Con Paola Jara compartimos ese amor por la música pasional y emocional. En ambos estilos hay un ingrediente ranchero importante. Yo amo el estilo de Javier Solís desde siempre y he podido cantar al lado de Vicente Fernández. Yo llevo 21 años viviendo en México; es decir que soy un “chilangaucho”, así que no soy ajeno al estilo ranchero de Paola Jara y de otros artistas colombianos. Es más, tenemos la idea de hacer una canción juntos.

A propósito de la música colombiana, ¿cómo ha sido su proceso para asimilar todos los aires sonoros de este país?

Me ha llamado la atención la música tan variada que tiene Colombia. Uno de los aspectos maravillosos de A otro nivel es esa fusión que logran la banda y el equipo de producción en una misma canción. Gilberto Santa Rosa me dijo una vez en un evento en El Campín: “La salsa sigue viva en el mundo gracias a Colombia” y a mí eso me llamó mucho la atención. Ahora en el programa, he podido comprobar la diversidad de los estilos musicales en Colombia y he tenido la oportunidad de interiorizar todos esos aires. Me he encontrado con la parte afrocolombiana, como el bullerengue, y con su parte indígena, que es tan rica.

¿Se ha visto reflejado en alguna historia de los concursantes de este formato?

Claro que sí. Con muchos de los participantes. Los artistas tenemos historias muy parecidas, por lo menos en nuestros comienzos.

¿Cuál es la actualidad de Noel Schajris en la música?

Estoy concentrado en el lanzamiento de Mi presente, mi más reciente álbum. Tengo muchas ganas de seguir mostrando mi proyecto. En mi plataforma (noelschajris.fan) la gente puede obtener mi disco en físico. Yo quise regresar a lo físico en esta oportunidad y ahí pueden encontrar de todo, hasta clases de canto. Llevamos un poco más de cuatro meses en este experimento y yo sigo en este camino para acercarme más al público.