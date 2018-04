"Nothing Compares 2 U": se conoce versión inédita cantada por Prince

Redacción música

El próximo 21 de abril se cumple el segundo aniversario de la muerte de Prince, por lo que la casa disquera Warner Music y los encargados de manejar el legado del artista lanzaron una versión inédita de "Nothing Compares 2 U", canción escrita en 1984 por el cantante y popularizada por Sinéad O'Connor seis años después. (Leer Justicia de EE.UU. no presentará cargos por muerte del cantante Prince).

El tema fue compuesto por Prince para su banda The Revolution en el verano de 1984, en el estudio Flying Cloud Drive Warehouse, ubicado en Eden Prairie, Minnesota, donde trabajó hasta construir su casa Paisley Park, donde murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años.

En el 84 Prince acababa de lanzar "Purple Rain", tal vez su álbum más icónico. Según la ingeniera Susan Rogers, que trabajó muchos años con el artista, en aquella época él se encontraba en un gran proceso creativo, por lo que componía una canción al día.

"La canción salió como un estornudo", dijo Rogers a The Guardian, medio al que también contó su teoría de por qué Prince no dio a conocer la canción con su nombre: nunca había vivido la experiencia plasmada en la composición.

"No vivía con nadie pero era un hombre joven que escribía sobre cosas que le pasaba a la gente", explicó la ingeniera.

Prince le dio la canción "Nothing Compares 2 U" a The Family, agrupación que trataba de lanzar con su sello Paisley Park Records. Sin embargo, no fue hasta que Sinéad O'Connor la estrenó en 1990 que se convirtió en éxito mundial, logrando sostenerse cuatro semanas en el número 1 de la lista Billboard.

Ahora, 34 años después de la grabación que Prince hizo en Flying Cloud Drive Warehouse, quienes manejan su legado estrenan esta versión inédita acompañada de un video dirigido por Andrea Gelardin y Ruth Hogben, que presenta imágenes de ensayo nunca antes vistas de Prince & The Revolution durante el mismo verano. (Leer Prince y la revolución).



Esta versión de "Nothing Compares 2 U" se da a conocer justo cuando la justicia de EE.UU. informó que no presentará cargos por muerte de Prince, quien falleció por una sobredosis accidental del potente analgésico fentanilo. un opiáceo sintético, es de 50 a 100 veces más poderoso que la morfina y se prescribe para tratar a pacientes con dolor crónico. Solo se consigue con receta médica.

Las autoridades encontraron numerosas pastillas en la residencia de Prince en Paisley Park (Minesota) y señalaron que una parte "significativa" de ellas no estaban en sus recipientes originales. El fiscal también aclaró el rol del doctor Michael Todd Schulenberg, que trató a Prince durante las semanas previas a su muerte y que llegó a un acuerdo con las autoridades federales por el que pagará 30.000 dólares de multa pero no afrontará cargos penales.

Schulenberg examinó a Prince y le proporcionó pastillas de Percocet, que no tuvieron nada que ver con el fallecimiento del artista. Las pastillas de Percocet fueron recetadas a nombre de Kirk Johnson, mánager de Prince, para proteger la privacidad del músico.

El lanzamiento también puede ser una antesala de discos póstumos que lanzará Warner Music, sello con el que Prince se reconcilió en 2014 tras abandonarlo en 1996, siendo este uno de los diferendos más sonados de la historia de la música. En 2015 el músico retiró toda su música de los servicios de streaming como Spotify y Youtube, pero en 2017 el administrador de su legado decidió llegar a un acuerdo con esa casa disquera para que los fanáticos del músico podrán volver a escuchar la música de Prince en la esfera digital.