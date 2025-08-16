Nuevo álbum de Taylor Swift: Fecha de estreno y lista de canciones

Los Angeles (United States), 02/02/2025.- US singer-songwriter Taylor Swift on the red carpet for the 67th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 02 February 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER Foto: EFE - ALLISON DINNER

Este pasado martes 12 de agosto Taylor Swift anunció su álbum de estudio, The Life of a Showgirl, aprovechando el teaser del episodio de esta semana del podcast New Heights, que protagonizan su novio, la estrella del fútbol americano Travis Kelce y el hermano del deportista, Jason, y en el que iba a aparecer como invitada. Ahora, la artista ha compartido más detalles del disco.

¿Cuándo se estrena el álbum ‘The Life of a Showgirl’?

En primer lugar, el dato más relevante es que The Life of a Showgirl se lanzará el próximo viernes 3 de octubre, si bien ya se encuentra disponible en preventa en varios formatos a través de la página web oficial de Swift.

Por otro lado, la artista ya reveló la portada del álbum, que los últimos días había aparecido pixelada o sustituida por un fondo verde menta con un candado naranja, colores que efectivamente predominan en el diseño final, que cuenta con cuatro variantes diferentes.

La imagen de la portada ha sido tomada por Mert Alas y Marcus Piggott, el dúo de fotógrafos conocido como Mert y Marcus. Además, el vinilo y el CD incluyen encartes en los que se puede ver a Swift con diversos trajes y peinados inspirados en las artistas de Broadway y el ballet.

¿Cuáles son las canciones del álbum?

Como algunos fans ya habían imaginado a partir de la lista de reproducción que lanzó Spotify tras el anuncio del álbum, titulada And, baby, that’s show business for you (Y, cariño, así es el mundo del espectáculo, en español), y cuyas canciones coincidían en haber sido producidas por Max Martin y Shellback, estos dos productores han colaborado también en The Life of a Showgirl.

La lista de temas del nuevo álbum revela ademásla colaboración de Swift con otra famosa artista, Sabrina Carpenter(quien ya fuera su telonera en The Eras Tour), precisamente en la canción que da nombre al disco.

Estas son las 12 canciones que incluirá The Life of a Showgirl:

-’The Fate of Ophelia’

-’Elizabeth Taylor’

-’Opalite’

-’Father Figure’

-’Eldest Daughter’

-’Ruin the Friendship’

-’Actually Romantic’

-’Wi$h Li$t’

-’Wood’

-’CANCELLED!’

-’Honey’

-’The Life of a Showgirl’