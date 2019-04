Nuevo álbum póstumo de Prince incluirá 14 versiones inéditas

AFP

El álbum "Originals" que se lanzará en junio tendrá canciones que fueron interpretadas por otros artistas, como "Nothing Compares 2 U" (Sinead O'Connor).

Los herederos de Prince han dado su visto bueno para el estreno en junio de un nuevo álbum del fallecido cantante estadounidense que tendrá 14 versiones inéditas, en su mayoría demos grabados por otros artistas. (Puede leer: Herederos de Prince firman acuerdo con Sony para relanzar su repertorio).

A partir del 7 de junio, día del cumpleaños de Prince, el álbum estará disponible en exclusividad en la plataforma de música en línea Tidal, según un comunicado publicado este jueves.

A partir del 21 de junio estará disponible en el conjunto de los demás servicios de streaming.

El proyecto pretende mostrar el trabajo que Prince hizo para otros artistas, un aspecto menos conocido de su obra. (Le puede interesar: "Nothing Compares 2 U": se conoce versión inédita cantada por Prince).

El álbum, titulado "Originals", incluirá por tanto maquetas de temas que grabaron otros músicos y que se convirtieron en éxitos mundiales.

Entre esas canciones se pueden destacar "Manic Monday" (Bangles), "The Glamorous Life" (Sheila E.) o "Nothing Compares 2 U" (Sinead O'Connor).

Hace unos días se conoció que as memorias inacabadas del legendario músico estadounidense Princeserán publicadas el próximo octubre bajo el título "The Beautiful Ones", una de las canciones compuestas e interpretadas por el icónico cantante.

Prince Rogers Nelson, nacido en Mineápolis, brilló en la escena musical más de 35 años. Lanzó 39 discos, vendió más de 100 millones de copias y alcanzó repercusión mundial por sus canciones y su vestuario, un estilo único e intransferible con el que acudía a todas sus intervenciones públicas.

Fue máximo referente del pop y la música negra en el siglo XX. Prince murió en abril de 2016 en su propiedad de Paisley Park, en Minnesota, de una sobredosis accidental de fuertes analgésicos, pero sigue despertando el interés del público y de numerosos proyectos que siguen surgiendo sobre él incluso tras su muerte.

Por ejemplo, el pasado diciembre se supo que el estudio de cine Universal Pictures está trabajando en una película cuya trama se inspiraría en las canciones más famosas de Prince. (Le puede interesar: Las canciones de Prince tendrán su propia película).

En lugar de una cinta biográfica ("biopic", en inglés), Universal adquirió los derechos de algunos temas de Prince para construir a partir de ellos el hilo narrativo de este largometraje.

Fuentes cercanas al proyecto consideraron que el filme "Purple Rain" (1984), protagonizado por Prince, ya contó la historia del ascenso de un músico humilde hasta el estrellato, por lo que su intención ahora es emplear las canciones del genio de Mineápolis de una manera similar a lo que hizo "Mamma Mia!" (2008) con los éxitos de ABBA.

Asimismo, en septiembre se puso a la venta "Piano & a Microphone 1983", el primer disco póstumo de Prince y el primer acercamiento de sus herederos al gran catálogo inédito de un artista conocido por ser muy prolífico.