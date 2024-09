Olivia Rodrigo, Shawn Mendes y Justin Timberlake: Este es el line up del FEP 2025

El 27, 28, 29 y 30 de marzo el Parque Simón Bolívar volverá a ser la casa de Un Mundo Distinto en un nuevo capítulo de este nuevo despertar. El corazón geográfico de Bogotá volverá a brillar como Un Mundo Distinto: el malecón que nos enamoró, el lago con sus mil colores, los árboles que acogieron besos, bailes y confesiones, los caminos adoquinados y lo mejor: la ubicación perfecta para todxs lxs habitantes de este mundo extraordinario.

El ritual de lo extraordinario ya está aquí: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Tool, Rüfüs Du Sol, Justice y la única leyenda indie que nunca ha venido al país, The Black Keys serán los headliners del Festival Estéreo Picnic 2025. El Festival que se hizo bogotano desde el año pasado y que con orgullo llama al mundo entero para vivir los cuatro mejores días de 2025 acá en nuestra ciudad, en nuestra casa.

Una edición de primeras veces y de reencuentros históricos junto a Incubus, Nathy Peluso, Zedd, Foster The People, Tate McRae, Mon Laferte, Parcels, St. Vincent, The Hives, Empire Of The Sun, Modeselektor, Caribou, Fontaines D.C., Charlotte de Witte, Hermanos Gutiérrez, Ela Minus, Artemas, The Marías, Funk Tribu, Monolink, Elena Rose, Kavinsky, Pirlo, Neil Frances, Teddy Swims, Kei Linch, BLOND:ISH, Danny Ocean, JPEGMAFIA, Benson Boone, Oh Laville, Nessa Barret, Nasa Histories, Cariño, Galy Galiano, Noise Mafia, Granuja, Armenia y más. Magia pura en cada línea para bailar, cantar, llorar, saltar y abrazarse Aquí y Ahora.

El FEP estará lleno de pop, siempre con su carga necesaria de rock y con el protagonismo inmarcesible del baile y la fiesta. Por un lado, con los actos sublimes de Olivia, Shawn, Justin, Boone, Empire, Mon, McRae, St. Vincent o Nessa; por otro lado, la estridencia de Alanis, Incubus, Tool, los Keys, The Hives, Parcels, Fontaines D.C. o Los Hermanos Gutiérrez.

El perreo brillará en los prohibidos que nos ofrezcan Nathy Peluso, Danny Ocean, Nath o Pirlo; el hip hop tendrá sus momentos con JPEGMAFIA, Kei Linch o Granuja; Galy Galiano será protagonista del despechó por primera vez en la historia del FEP luego de la introducción que en 2023 nos dio el maestro Alci Acosta y la electrónica volverá a brillar con una parrilla de artistas para cuatro días de fiesta sin descanso: Justice, Rüfüs Du Sol, Zedd, Charlotte de Witte, Modeselektor, Monolink, Funk Tribu, BLOND:ISH, Ela Minus o Caribou. Todo esto acompañado de la experiencia alucinante que fue el FEP en el Simón Bolívar: un cabaré que llegó para quedarse, el Templo para romperlo todo con el cuerpo, la caleidoscópica Vassar Feria, los colores, el amor.

En total más de 70 artistas, con mujeres protagonizando cada línea del cartel, desde headliners actuales y legendarias hasta nuevas apuestas colombianas y unxs midliners apoteósicxs. Un lineup cargado de sorpresas, nuevas joyas e íconos del futuro. Un Festival que celebra las marcas que se han unido al llamado con experiencias que hacen parte de su ADN y que, como Johnnie Walker, que en este 2025 vuelve a presentar por tercera vez consecutiva el festival, nos han regalado espacios para crecer colectivamente conectando mentes, corazones y sentidos en el instante eterno de la música en vivo.