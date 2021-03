Omar Geles: la esencia de la inspiración vallenata

El artista estrenó “Me gustas tú”, la primera canción de su nuevo álbum, que verá la luz a principios de mayo. Este sencillo está dedicado a Maren García, su futura esposa.

Cuéntenos un poco sobre su nuevo sencillo “Me gustas tú”…

Es una canción que le compuse a mi futura esposa. El 15 de febrero cumplí años y en medio del festejo le di el anillo y nos comprometimos. Este es el primer sencillo de un álbum que voy a lanzar la primera semana de abril, estoy muy contento con la aceptación que ha tenido, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con esta canción quise darle a entender a mi prometida que, por mucho que me miraran otras mujeres, yo solo tengo ojos para ella.

¿Cuál fue la idea inicial que tuvo de esta canción?

Quería que la letra les diera seguridad a las mujeres que la escuchan, porque en el video se ve a mi prometida, Maren García, hablando con sus amigas y cogiendo mi celular para mirar si me encuentra algo; esa escena fue sacada de la realidad. Con Me gustas tú le dije todo lo que siento, y es curioso porque después de que se la dediqué, ya no me revisa el celular.

¿Qué le indicó que “Me gustas tú” era la canción que mejor reflejaba el sentimiento del siguiente álbum?

El álbum tiene muchas canciones hermosas, pero esta en particular tiene un significado muy especial por lo que conté anteriormente, por eso quise sacarla primero que el resto.

El video se grabó entre Valledupar y Cartagena, y estuvo bajo la dirección de Freddy Melo, ¿cómo fue el proceso creativo?

Muy chévere, la mayoría lo grabamos en mi casa y lo disfrutamos mucho, Quisimos que en el video aparecieran esas cosas que realmente pasan en la vida de pareja, y estamos muy contentos con el resultado y la aceptación que ha tenido la canción.

¿Por qué quiso que su canción “Locuras mías” la cantara Silvestre Dangond?

Es que yo compongo demasiadas canciones, en un año hago unas sesenta o setenta, y no alcanzo a cogerlas todas para mí, tengo que compartirlas con mis colegas, porque si no lo hago, me van a quedar un montón de canciones guardadas y yo no quiero eso. La idea es repartirlas entre todos, próximamente Felipe Peláez va a lanzar una canción mía que se llama Te prometo, y a mí me alegra enormemente compartir con mis grandes amigos.

¿Qué lo inspira a componer?

Cuando escribí Los caminos de la vida, mi mayor inspiración fue mi madre… y para componer generalmente me inspiro en la cotidianidad, en cosas que me pasan y que me marcan de alguna manera, aunque cuando compongo canciones de despecho no son necesariamente inspiradas en mí, sino en mis cuñados, mis amigos, gente cercana que me cuenta sus experiencias y las transformo en canción.

¿Cómo recuerda su infancia?

Recuerdo que el acordeón se lo compraron a mi hermano mayor, yo tenía tres años y a mí me compraron un tambor… me puse a pelear porque quería el acordeón y mi hermano no me dejaba tocar, hasta que un día por fin pude tocarlo. Escuchaba mucho a Andrés Landero, Marcial Luna y todos los juglares de la época. Gracias a ellos y a muchos otros empecé a descubrir mi estilo con el acordeón.

¿Cómo ve el vallenato en la actualidad?

Con tanto talento que está naciendo, siento que el vallenato va a perdurar por todos los tiempos. Pienso que, independientemente de todas las fusiones, el vallenato tradicional siempre ha estado presente, y por más de que existan otros géneros fuertes actualmente, al vallenato nunca lo sacan, porque hace parte de nuestra cultura y del corazón de la gente.

¿Cómo fue para usted crear agrupaciones tan exitosas como Los Diablitos?

Miguel Morales fue el que me llevó a grabar por primera vez, de ahí nacieron Los Diablitos y empezó esa historia tan bonita con la que vivo muy agradecido, porque gracias a eso se conocieron grandes artistas como Iván Calderón, Nelson Velásquez, Patricia Teherán, entre otros… y ese ha sido un aporte muy generoso a lo que es la base del vallenato en todo el mundo.

Cuando publicó “Historias contadas”, contaba que eran temas suyos que fueron muy exitosos en voces de otros artistas. ¿Qué siente cuando se reencuentra con estas canciones?

Me encanta escucharlas, y cuando lo hago encuentro cosas que me hubiera gustado incorporar al crearlas.