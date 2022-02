Oriana Lucas: “Nunca me separaré de mi esencia musical”

Oriana Lucas lanzará nuevo sencillo a mediados de este mes. / Cortesía

¿Cómo recuerda sus inicios en la música?

Empecé hace mucho tiempo, cuando tenía 18 años. Tuve la oportunidad de estar en una banda que se llamaba Denisse, y estábamos de gira por toda Venezuela. Abrimos conciertos de bandas como Estopa, Camila, entre otras... fue un proyecto muy especial, estaba muy pequeña y vivir toda esa experiencia abriendo conciertos de hasta 15.000 personas me sumó, y en ese momento supe que la música era para mí. Después de eso me profesionalicé estudiando en California, hice una carrera de dos años en Los Ángeles y trabajé allá cinco años. En Miami me eligieron para participar en La voz, una experiencia increíble, hasta que llegó la pandemia.

¿De qué manera vivió el confinamiento tanto personal como profesionalmente?

Después de La voz tuve la oportunidad de conectar con Gabriel Pagán, quien además es mi pareja, y trabajar con él. El confinamiento nos agarró en República Dominicana y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas, no solo escribiendo para mí, sino también para otros artistas. Participé en el álbum de Gabriel llamado Made in RD siendo parte de canciones como Quiéreme, Contigo no me da miedo, entre otras. Tenía un poco de miedo, pues soy una artista nueva, pero me han recibido de una manera increíble.

¿Cómo nació la idea de escribir el sencillo “Río”, que está dedicado a su hijo?

A finales del año pasado sacamos el sencillo, quedé embarazada durante la pandemia y tuve la idea de decirle a Gabriel que la mejor manera de dar no solo la noticia, sino también de hacerle un regalo a nuestro hijo, era a través de la música. Así lo hicimos, los invito a ver el video, lo grabamos durante la pandemia y lo sacamos después. Creo que fue una composición bastante especial, y de eso se trata la música, porque la industria tiene mucha competencia... y lo que realmente conecta con el público es lo real. Nunca me voy a separar de eso, por más que uno busque el tema comercial, siempre debe prevalecer la esencia.

¿Recuerda a la Oriana que era parte de Denisse? ¿Qué ha cambiado?

Claro. Tenía un estilo diferente. La banda era superrockera y me tenía que amoldar a eso, ahí empecé a conocerme como música y como figura pública, porque tener la oportunidad de estar entre tanta gente siendo tan chiquita, y girar dentro de un autobús sola, no era algo convencional. Mientras mis amigas estaban en el colegio, graduándose, estaba de gira por un país con una banda... fue una experiencia que nunca voy a olvidar.

RIO - Oriana Lucas feat Gabriel Pagan

¿Cómo fue el proceso de encontrar el sonido que quería proyectar a través de su música?

Eso es como conocerse a uno mismo, es un proceso en el que uno va evolucionando y cada día se va dando cuenta de qué es lo que le gusta, tanto a nivel personal como profesional. Es algo importante, pero difícil de conseguir. Me gusta mucho el reggae, el pop, pero siento que ahora es difícil encasillarse a uno mismo en un género, porque hay muchas influencias. Me he tratado de llenar de todos los países que he recorrido, pero a la vez conservando mi esencia venezolana. Estoy segura de que cuando me escuchen, van a saber que soy yo.

¿Qué proyectos se vienen para 2022?

Durante la pandemia estuve componiendo muchísimo, así que a mediados de febrero se viene un tema bastante prometedor que voy a lanzar como solista, y para mitad de año tendré también mi EP, que tendrá colores musicales muy interesantes. Estoy segura de que tendrá hasta merengue.