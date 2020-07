Orishas, la libertad desde el rap

Yotuel Romero, uno de los fundadores de la reconocida agrupación cubana, habló del proceso de creación de “Ámame como soy yo”, su más reciente canción, inspirada en un clásico de Pablo Milanés.

Ámame como soy yo podría ser, en principio, una frase común de una conversación romántica cualquiera. Es una frase de amor, claro, o de falta de amor, sí, pero también es un grito ansioso de libertad; un pedido, tan sutil como desafiante, de aceptación y respeto. Resume en sus pocas palabras el deseo profundo de un ser humano por ser querido, acogido, abrazado, sin que esto implique dejar de ser la persona que es: singular, genuina, diferente. Una frase, simple y contundente, que sirve de título para el más reciente sencillo lanzado por Orishas, grupo musical cubano, con la colaboración artística de Beatriz Luengo, cantautora española, y de Ara Malikian, violinista libanés.

“¿Por qué no intentas escuchar mi voz? / Y no matemos la idea con un disparo al corazón. / El tiempo de la espera se agotó / Como un reloj de arena y ya escuchamos tu canción”. Al escuchar estos versos, con los que comienza Ámame como soy yo, sabemos de entrada que estamos ante una invitación pacífica para rechazar cualquier intento de anular la expresión de ideas y sensaciones sobre distintos asuntos de la vida pública o privada, que en ultimas son la materia prima de cualquier creación artística.

Nace, esta invitación, de una circunstancia particular en la que otro tema musical de la misma agrupación, titulada Ojalá pase, inspirada a su vez en la canción Ojalá, de Silvio Rodríguez, fue objeto de censura en su país de origen: “Lo mejor que hicimos fue no responder con ofensas, con insultos, solamente hacer una nueva canción, y reivindicar nuestro derecho a ser libres. Una gran canción te cambia la vida, una buena película te puede hacer reflexionar, un gran libro te puede hacer cambiar de ideas; el arte es una herramienta de reflexión, es una herramienta de análisis”, contó en entrevista con El Espectador Yotuel Romero, uno de los fundadores del trío.

Esta canción también tiene una referencia musical directa: se trata de Ámame como soy, de autoría de Pablo Milanés, cuyo estribillo principal escuchamos en esta oportunidad en la voz de Beatriz Luengo: “Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma”.

Sobre esto, comentó Romero: “Al comienzo, pensé que por qué es tan difícil que me amen como soy, por qué es tan difícil que aprendamos a convivir con el diferente. Ahí me vino la idea de esta gran canción de Pablo (Milanés): Ámame como soy. Por qué no usar este mismo coro, tan poderoso, para reivindicar un derecho universal que es la libertad de expresión; el derecho de opinar, a que nos respetemos. Después de escribirla, se la mandé a él para que la escuchara, y para colmo su respuesta fue una delicia, una bendición, un compromiso: ‘Aquí estoy, chicos, estoy con ustedes, gracias por usar parte de mi obra para esta causa tan justa, tan linda y tan necesaria’, me dijo Milanés”.

Ámame como soy yo tiene no solo una letra sustancial, sino una notable riqueza instrumental, gracias a la fusión de sonidos y ritmos incorporados. Tiene, en el inicio, una parte tradicional con una guitarra que marca un sonido muy cercano a lo que se conoce como la nueva trova cubana. “Hace parte de la naturaleza de Roldán, el sonero de Orishas. Él era trovador en Cuba, entonces era tomar esa forma natural de tocar de él, y con ese mensaje tan directo que tiene la canción, tan desnudo, que fue como se iniciaron en Cuba las protestas a nivel musical, usando ese concepto de Pablo (Milanés), de Silvio (Rodríguez), de Carlos Varela, de Vicente Feliú, entonces era también como homenajear a esa corriente musical con aires de protesta, con aire de decir las cosas que no se decían”.

Con respecto a las participaciones de los artistas invitados, Yotuel Romero contó cómo se armó esta especie de collage musical con muchos retazos sonoros y culturales: “La canción ya estaba terminada. Le dije a Bea (Beatriz Luenga): ‘Me encanta, pero todavía no me hace llorar, me duele la canción, pero no me hace llorar. Le falta un instrumento’. Ella me preguntó si recordaba a este violinista con el que hablamos en los Grammy, así que le mandé la canción a Ara Malikian y le encantó la idea, inmediatamente entendió el mensaje, por su historia, por sus raíces. Cuando me la mandó de vuelta con el violín, entonces yo me vine abajo, me derrumbé: cuando empieza el violín me llegó mucho y lloré”.

Una mirada al origen: Orishas, París, 1999

Orishas nació hace 21 años, en Francia. Desde entonces, estos tres músicos (Roldán, Ruzzo, y Yotuel) tenían claro que querían dedicarse a su pasión, que desde siempre fue la música, y vivir de esta. Y lo lograron. Discos como A lo cubano, Emigrante, El kilo y Cosita buena, entre otros, son la mejor manera de constatar su triunfo profesional.

El más reciente trabajo discográfico, Gourmet, en 2018, les mereció una nominación a los premios Grammy. Nadie mejor para recordar los orígenes de esta agrupación que el mismo Yotuel Romero: “Orishas nace con la idea de hacer algo inusual, que era crear una banda de rap cubano desde París. La idea de por sí era rara, porque éramos cubanos emigrados, no cantábamos en francés, y encima queríamos hacer música cubana con rap. Así que Orishas es la historia de tres locos que decidieron poner la carne en el asador a una sola baraja. Nuestra música empezó con un enfoque claro y era hacer hip-hop en español. El hip-hop habla de la calle, habla de lo que le pasa a la gente de la calle. Hablamos de los traficantes, de los jineteros, de las putas; de ese underground, de ese lado marginal de la sociedad. Desde que el grupo comenzó hablamos crudamente”.

Después de un receso de un poco más de dos años, en el que incluso Yotuel Romero produjo un disco como solista, en 2016 se reencontraron y decidieron seguir con este proyecto. Su temor, en ese momento, era que la gente no reconociera la nueva etapa y se quedara con el recuerdo de un grupo del pasado y poco vigente. Al respecto, Romero comentó que “fue todo lo contrario, las canciones nuevas se volvieron virales, se volvieron tan importantes como las antiguas, y me di cuenta ahora, con Ojalá pase y Ámame como soy yo, que todavía hay Orishas para decir cosas, para contar cosas, para provocar sentimientos. Me di cuenta no solo de que estábamos vivos, sino que estamos en el corazón de mucha gente de muchos países del mundo”.